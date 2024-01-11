Οι κίνδυνοι του... εκλογικού 2024 για την παγκόσμια οικονομία

Τoυ Χρυσόστομου Τσούφη

Το 2024 είναι το έτος των εθνικών εκλογών. Σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters οι χώρες που θα μπουν φέτος σε διαδικασία εκλογής νέας κυβέρνησης έχουν όλες μαζί πάνω από το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και περισσότερο από το μισό πληθυσμό του πλανήτη.

Δικαίως οι αναλύσεις δίνουν και παίρνουν σχετικά με τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία από τα εκλογικά αποτελέσματα, σε έναν κόσμο που προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τη διπλή κρίση της πανδημίας και τις ενέργειας , με πολεμικές συρράξεις να μαίνονται σε Μ. Ανατολή και Ουκρανία και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης γίνονται όλο και πιο εμφανείς.

ΗΠΑ

Παρά τις δικαστικές περιπέτειες του Ντόναλντ Τραμπ, όλα δείχνουν ότι θα κερδίσει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών και θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Τζο Μπάιντεν στη ρεβάνς(;) της 5ης Νοεμβρίου.

Την πρώτη φορά , οι αγορές συνήλθαν γρήγορα από τις αναταραχές που ακολουθήσαν την ήττα Τραμπ το 2020 και το ...ρεσάλτο των οπαδών του στο Καπιτώλιο, δεύτερη φορά θα το καταφέρουν;

Το προεκλογικό κλίμα αναμένεται ιδιαίτερα τοξικό γεγονός που σύμφωνα με τις αναλύσεις Αμερικανών κυρίως οικονομολόγων θα επηρεάσει αρνητικά την καταναλωτική εμπιστοσύνη αλλά και το επενδυτικό κλίμα σε μια οικονομία που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της από τον υψηλό πληθωρισμό και τις αλλεπάλληλες αυξήσεις επιτοκίων.

Η ρητορική των 2 κομμάτων στην πορεία προς τις κάλπες σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα , τις μειώσεις δαπανών στις οποίες θα δεσμευθούν ή τις φοροελαφρύνσεις που θα υποσχεθούν θα επηρεάσουν μετοχές, δολάριο και πληθωρισμό. Κι όπως σημειώνει το Reuters , ο Τραμπ είναι υπέρ ακόμη περισσότερων γεωτρήσεων για πετρέλαιο , τις οποίες ο Μπάιντεν έχει περιορίσει.

ΕΥΡΩΠΗ

Πορτογάλοι, Βέλγοι, Κροάτες, Ρουμάνοι και Αυστριακοί θα ...επισκεφθούν φέτος τις κάλπες και όλοι οι αναλυτές κρατούν την ανάσα τους για το αν το ακροδεξιό «κύμα» το οποίο παρέσυρε και την Ολλανδία θα ....μετατραπεί σε «τσουνάμι».

Στις δημοσκοπήσεις της Αυστρίας προηγείται με 30% το Ακροδεξιό FPO, στο Βέλγιο προηγούνται οι Φλαμανδοί εθνικιστές με 25% στην Πορτογαλία το CHEGA διπλασιάζει τα ποσοστά του δημοσκοπικά στο 15%.

Όσο οι ευρωσκεπτικιστικές φωνές ενισχύονται τόσο το χειρότερο για τους πιο αδύναμους οικονομικά κρίκους της Ευρωζώνης όπως λ.χ. η Ιταλία της οποίας το χρέος είναι δυσθεώρητο αλλά και για την πράσινη μετάβαση.

ΤΑΙΒΑΝ

Οι μεθαυριανές – 13 Ιανουαρίου – εκλογές στην Ταϊβάν είναι ίσως οι πιο κρίσιμές αφού ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια ακόμη εμπόλεμη σύρραξη.

Αντιμέτωπα το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα το οποίο αποκαλείται από την Κίνα «σχισματικό» και το αντιπολιτευτικό Κουομινταγκ που υποστηρίζει στενότερους δεσμούς με το Πεκίνο. Τρίτη διαδοχική νίκη του Δημοκρατικού Κόμματος θα μπορούσε να «ερεθίσει» έτι περαιτέρω την Κίνα.

Η Ταϊβάν αποτελεί το μεγάλο αγκάθι των ΣινόΑμερικανικών σχέσεων και μόνιμο φόβο των αγορών. Ενδεχόμενο Κινεζική εισβολή στην Ταιβάν σημαίνει σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 1τρισ$.

ΡΩΣΙΑ

Στις 17 Μαρτίου ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναμένεται να κερδίσει για 5η φορά τις προεδρικές εκλογές.

Έχει ήδη προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε εμπλοκή της Δύσης στην εκλογική διαδικασία θα εκληφθεί ως επιθετική ενέργεια.

H Ρωσική οικονομία δεν πλήττεται ιδιαίτερα από τις Δυτικές κυρώσεις καθώς το 2023 αναπτύχθηκε σύμφωνα με εκτιμήσεις περισσότερο από 3% , το ρούβλι όμως έχει χάσει το 1/3 της αξίας του και ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στο 8%.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Η χρονιά αναμένεται να κλείσει με τις εκλογές στη Βρετανία και πιθανότατα με αλλαγή φρουράς αφού νέος ένοικος της Downing Street αναμένεται ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος Κιρ Στάρμερ.

Οι εργατικοί παραλαμβάνουν το υψηλότερο χρέος από τη δεκαετία του '60 κι έρχονται με ατζέντα μεταξύ άλλων αλλαγών στην οικοδομή και στοχευμένων σύμφωνα με το Reuters αλλαγών στη φορολόγηση που θα πλήξουν τις επιχειρήσεις ενέργειας. Ταυτόχρονα επιθυμούν στενότερη συνεργασία με την ΕΕ , θετικό για όσους ποντάρουν στην ενίσχυση της στερλίνας.

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Από το 1994 που το οδήγησε στην εξουσία, ο Νέλσον Μαντέλα, το Αφρικανικό Εθνικό Κογκρέσο δεν γνωρίζει τι εστί ήττα. 30 ακριβώς χρόνια μετά αυτό αναμένεται να αλλάξει , καθώς καταγγελίες δωροδοκίας, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομική αναταραχή και λιτότητα ,θα έχουν συνέπεια το Κογκρέσο να χρειαστεί σύμμαχο στην εξουσία. Αν ο σύμμαχος είναι αριστερό κόμμα και ζητήσει αύξηση των κοινωνικών δαπανών, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ελλειμάτων και ακόμη μεγαλύτερη οικονομική αναταραχή.

Εκλογές θα έχουν ακόμη μεταξύ άλλων η Ινδία , το Μεξικό , η Βενεζουέλα , η Ινδονησία , το Πακιστάν και η Ουρουγουάη που ενδεχομένως να έχουν τις δικές τους επιπτώσεις στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Για παράδειγμα στην Ινδία, το κυβερνόν κόμμα του Ναρέντρα Μόντι που αναμένεται να κερδίσει για τρίτη συνεχή φορά, έχει επιβάλει απαγορεύσεις εξαγωγών στο ρύζι, τη ζάχαρη και το σιτάρι οι οποίες έχουν επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Δεν είναι τυχαίο που στην ετήσια έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, οι προοπτικές της επόμενης διετίας για τον πλανήτη είναι κυρίως αρνητικές – χειροτερεύουν μάλιστα ακόμη περισσότερο σε ορίζοντα 10ετίας – με το 30% των ερωτηθέντων να εκτιμούν ότι οι συνθήκες θα είναι εκρηκτικές.

Στους 10 μεγαλύτερους κινδύνους για τον πλανήτη την έλλειψη οικονομικών ευκαιριών , τον πληθωρισμό και την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας μαζί με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, τις διακρατικές πολεμικές συγκρούσεις και την κυβερνοανασφάλεια.

