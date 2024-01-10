Eurostat: Πόσο αυξήθηκαν τα ενοίκια και οι τιμές των κατοικιών από το 2010 έως το 2023

Το τρίτο τρίμηνο του 2023, τόσο οι τιμές των κατοικιών όσο και τα ενοίκια στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 0,8% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ μειώθηκαν κατά -1%, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 3%.

Μετά από μια απότομη πτώση μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2011 και του πρώτου τριμήνου του 2013, οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ παρέμειναν λίγο πολύ σταθερές μεταξύ 2013 και 2014. Ακολούθησε ταχεία άνοδος στις αρχές του 2015 και οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν ταχύτερα από τα ενοίκια μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2022 Από το τέταρτο τρίμηνο του 2022, οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν για δύο συνεχόμενα τρίμηνα πριν αυξηθούν ξανά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του 2023.

Μεταξύ του 2010 και του τρίτου τριμήνου του 2023, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22%. Συγκρίνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2023 με το 2010, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν περισσότερο από τα ενοίκια σε 18 από τις 27 χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι τιμές των κατοικιών υπερτριπλασιάστηκαν στην Εσθονία (+210%) και υπερδιπλασιάστηκαν στην Ουγγαρία (+185%), τη Λιθουανία (+158%), τη Λετονία (+141%), την Αυστρία (+123%), την Τσεχία (+122%) και το Λουξεμβούργο (+107%). Μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (-14%), στην Ιταλία (-8%) και στην Κύπρο (-2%).

Τα ενοίκια αυξήθηκαν σε 26 χώρες της ΕΕ με τις υψηλότερες αυξήσεις στην Εσθονία (+218%), τη Λιθουανία (+170%) και την Ιρλανδία (+100%). Η μόνη μείωση στις τιμές των ενοικίων σημειώθηκε στην Ελλάδα (-20%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.