Τι περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για ιδιωτική ασφάλιση φυσικών καταστροφών

Νομοθετικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και της κρατικής αρωγής περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και την κρατική αρωγή που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια και τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, Χρήστο Τριαντόπουλο.

Πρόκειται για το ένα μέρος από μια τριλογία νομοθετικών πρωτοβουλιών στο πεδίο της αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές και της κρατικής αρωγής, με τις άλλες δύο να δρομολογούνται για την επόμενη περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, η νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε επικεντρώνεται στη διαμόρφωση διαδικασιών που θα επιτρέψουν να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την επέκταση της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι των φυσικών καταστροφών στη χώρα μας, η οποία είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και για την επόμενη περίοδο δρομολογούνται οι άλλες δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, αφενός, για την εξέλιξη του πλαισίου της στεγαστικής συνδρομής και της κάλυψης της οικοσκευής σε κατοικίες και κτίρια που πλήττονται, και, αφετέρου, για την επιχορήγηση επιχειρήσεων, αγροτών και κτηνοτρόφων που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

Έτσι, στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, η Εθνική στρατηγική για την Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι Φυσικών Καταστροφών, αλλά και η υποχρεωτική ασφάλιση των μεγάλων επιχειρήσεων και των ιδιωτικών οχημάτων έναντι του κινδύνου για ζημιές από φυσικές καταστροφές. Και την επόμενη περίοδο θα δρομολογηθούν και οι νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, ώστε να διαμορφωθεί ένα ολιστικό πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές, στο οποίο η ιδιωτική ασφάλιση θα συμπορεύεται με την κρατική αρωγή, σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, στο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα υπάρχουν διατάξεις με μέτρα στήριξης που αφορούν και τη Θεσσαλία, όπως η ενίσχυση των επιχειρήσεων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων με απώλειες από εκτεταμένες φυσικές καταστροφές, το Thessaly (αλλά και το Evros) Pass, και η ρύθμιση του αγροτικού ρεύματος για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, ενώ εμπεριέχει και μια σειρά από ρυθμίσεις για την ενδυνάμωση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, ώστε να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

