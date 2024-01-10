Σχεδόν 700 εκατ. ευρώ νέα χρέη στην εφορία τον Νοέμβριο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τουλάχιστον 694εκατ€ χρέη από φόρους προστέθηκαν στα... τεφτέρια της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο, ποσό αυξημένο κατά 16% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, όταν και οι οφειλές ήταν στα 597εκατ€.

Συνολικά όμως για τους πρώτους 11 μήνες του έτους η εικόνα είναι πολύ καλύτερη από πέρυσι καθώς φέτος οι απλήρωτοι φόροι είναι στα 5,6δισ€ έναντι 7,3δισ€ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μια μείωση σχεδόν 23%.

Συνολικά οι Έλληνες, χρωστούν εφορία 105δισ€ από τα οποία θεωρείται ότι μπορούν να εισπραχθούν 79δισ€. Εικόνα πολύ βελτιωμένη σε σχέση με την αρχή του έτους όταν τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 114,5δισ€ και 88,5δισ€ και αυτό οφείλεται στις διαγραφές χρεών κυρίως αλλά και στις προσπάθειες στης ΑΑΔΕ να εισπράξει παλιά χρέη.

Μεγαλύτερη επιτυχία έχουν πάντως οι προσπάθειες της ΑΑΔΕ να εισπράξει έναντι του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους – αυτού δηλαδή που γεννήθηκε μέσα στο έτος – με το ποσοστό είσπραξης να έχει εκτοξευθεί όσον αφορά στο κομμάτι των φόρων από το 13% του Ιανουαρίου στο 40% του Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία δείχνουν σημαντική βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης έναντι των προηγούμενων ετών σε 3 από τις 4 βασικές κατηγορίες είσπραξης φόρων :

Οι φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων πληρώνονται εμπρόθεσμα σε ποσοστό 76,1% :

Το 2022 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 74,69% και

Το 2021 μόλις 72,1%

Τα νομικά πρόσωπα πληρώνουν στην ώρα τους κατά 90% , 3 μονάδες πάνω από το 87% του 2022 ενώ το 2021 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 88,3%

Στο 79% το ποσοστό συμμόρφωσης των φόρων στην ακίνητη περιουσία από

77,2% το 2022 και

73,9% το 2021

Μόνο η είσπραξη του ΦΠΑ έχει επιδεινωθεί με το ποσοστό συμμόρφωσης φέτος να υποχωρεί στο 84,7% από 85,3% πέρυσι και 86,3% το 2021.

Το πλήθος των οφειλετών προς την εφορία μειώθηκε το Νοέμβριο κατά περίπου 35.000 σε σχέση με τον Οκτώβριο , στα 3,9εκατ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 οι οφειλέτες είναι 115.000 περίπου λιγότεροι.

1,49εκατ€ έχουν ήδη υποστεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις ή ακόμη και πλειστηριασμούς, ενώ 2,1εκατ€ κινδυνεύουν με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης καθώς χρωστούν περισσότερα από 500€.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.