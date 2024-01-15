Εν αναμονή της δημοπρασίας της Τετάρτης 17 Ιανουαρίου κινείται η δευτερογενής αγορά ομολόγων.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα βγει στις αγορές για την επανέκδοση ομολόγου, η διάρκεια του οποίου δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ την επόμενη εβδομάδα (24/1) θα προχωρήσει σε έκδοση Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων.

Οι εκδόσεις πραγματοποιούνται εν μέσω δηλώσεων από τους λεγόμενους ιέρακες της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας για το «πάγωμα» των επιτοκίων το 2024, παρόλο που η αγορά ήδη έχει τιμολογήσει τέσσερεις μειώσεις εντός του έτους, οι οποίες αντιστοιχούν σε μία σωρευτική μείωση κατά 1,5%.

Ο Αυστριακός Κεντρικός Τράπεζίτης Ρόμπερτ Χόλτσμαν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Δεν πρέπει να βασιζόμαστε καθόλου σε μείωση των επιτοκίων το 2024».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας Joachim Nagel δήλωσε στην τηλεόραση του Bloomberg ότι είναι πολύ νωρίς για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συζητήσει τη μείωση των επιτοκίων, επειδή ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός,

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 66 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 33 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 3,30% έναντι 2,19% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,11.

Στην αγορά συναλλάγματος σταθεροποιητικές τάσεις εμφανίζει η ισοτιμία ευρώ δολάριου, καθώς το ευρωπαικό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0946 δολ. από το επίπεδο των 1,0948 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.