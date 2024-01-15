Χρηματιστήριο

Με οριακή άνοδο έκλεισε τη Δευτέρα η χρηματιστηριακή αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε ο τζίρος. Η αγορά έκλεισε με θετικό πρόσημο γιο όγδοη συνεχή συνεδρίαση, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημειώνει συνολικά κέρδη 4,01%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.353,46 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.344,98 μονάδες (-0,57%) και υψηλότερη στις 1.354,71 μονάδες (+0,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 76,69 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.160.812 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,04%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,27%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (+3,65%), της Elvalhalcor (+2,78%) της Μυτιληναίος (+2,35%), της Σαράντης (+1,73%), της Autohellas (+1,67%), της Ελλάκτωρ(+1,39%) και του ΟΠΑΠ (+1,28%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-2,28%), της Motor Oil (-1,84%), της Eurobank (-1,82%), της Τέρνα Ενεργειακή (-1,48%), της Quest Συμμετοχών (-1,43%) και του ΟΛΠ (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 2.712.539 και 2.629.130 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 16,90 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 10,24 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 52 μετοχές, 59 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Mermeren +8,14% και Space Hellas +7,89%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Επίλεκτος -9,17% και Λάμψα -6,83%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 22,1500 -0,67%

ALPHA BANK: 1,5985 -0,96%

AEGEAN AIRLINES: 11,6200 -0,51%

VIOHALCO: 6,2400 +3,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 14,1800 +0,14%

ΔΕΗ: 12,3500 αμετάβλητη

COCA COLA HBC: 27,5100 +0,44%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5550 +1,39%

ΕΛΠΕ: 7,1700 -0,14%

ELVALHALCOR: 2,2200 +2,78%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,9900 +0,72%

ΕΥΔΑΠ: 6,0800 +0,33%

EUROBANK: 1,7280 -1,82%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,5000 -1,43%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1400 +0,28%

MOTOR OIL: 24,6000 -1,84%

JUMBO: 25,1400 +0,48%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 38,4000 +2,35%

ΟΛΠ: 24,4000 -1,41%

ΟΠΑΠ: 15,8500 +1,28%

ΟΤΕ: 13,2000 +0,46%

AUTOHELLAS: 13,4000 +1,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,4340 -2,28%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,8400 +1,73%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 16,0100 -1,48%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

