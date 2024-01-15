«Η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, τη χρονιά που μας πέρασε, σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα και είναι η απαρχή μιας νέας προσπάθειας για να αυξηθεί η ευημερία του ελληνικού λαού» υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στο προσωπικό της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Επισήμανε δε ότι «οι θυσίες των συμπολιτών μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, μαζί με την πρωτοφανή, στα ιστορικά χρονικά, στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και τις υπεύθυνες πολιτικές των κυβερνήσεων, έπιασαν τόπο».

Για το 2024 ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι θα είναι μια χρονιά ελπίδων αλλά και προκλήσεων, όπως για παράδειγμα αυτών που συνεπάγεται η κλιματική κρίση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Όλες όμως οι μεγάλες προκλήσεις, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, απαιτούν περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. «Δεν θα υπάρξει οριστική απάντηση στις νέες μεγάλες προκλήσεις χωρίς μεγαλύτερη και ευρύτερη δημοσιονομική ενοποίηση, ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης των αγορών κεφαλαίων» σημείωσε.

Φέτος εξάλλου συμπληρώνονται 25 χρόνια από την υιοθέτηση του ευρώ (1/1/1999) ενώ ενάμιση χρόνο μετά τον Ιούνιο του 2000, αποφασίζεται η ένταξη στην Ευρωζώνη και της Ελλάδα. Η χώρα μας πρόλαβε μάλιστα να καλύψει το χαμένο έδαφος στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το νέο νόμισμα και έτσι τον Ιανουάριο του 2002 τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τα άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.

Ο ίδιος, όπως υπενθύμισε, συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις τής κυβέρνησης Σημίτη για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ από τη θέση του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και του μέλους της Νομισματικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την περίοδο 1994-2000. Χαρακτήρισε δε την ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, το 2001, το μεγαλύτερο επίτευγμα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας, καθώς σφράγισε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και την τοποθέτησε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Αντίστοιχα, τόσο από την θέση του υπουργού Οικονομικών την περίοδο 2012-2014, όσο και από την θέση του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και του μέλους του ΔΣ της ΕΚΤ αμέσως μετά, βρέθηκε στο επίκεντρο της διαχείρισης της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε το ευρώ, μιας κρίσης που ειδικά για την Ελλάδα έφτασε να απειλεί κάποια στιγμή και την ίδια τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά η ομιλία του διοικητή της ΤτΕ

«Αγαπητοί συνάδελφοι,

Φέτος είναι μια σημαντική χρονιά για εμάς στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις υπόλοιπες κεντρικές τράπεζες της ζώνης του Ευρώ, που μαζί με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκροτούμε το Ευρωσύστημα. Εικοσιπέντε χρόνια πριν, την 1η Ιανουαρίου 1999, 11 κράτη μέλη της ΕΕ εντάχθηκαν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση και υιοθέτησαν ως κοινό τους νόμισμα το ευρώ. Ενάμιση χρόνο μετά, τον Ιούνιο του 2000, αποφασίζεται η ένταξη στην Ευρωζώνη και της Ελλάδας, διαψεύδοντας όσους πίστευαν ότι δεν θα μπορούσε να ικανοποιήσει τα 5 κριτήρια σύγκλισης και να ενταχθεί στην ΟΝΕ. Η χώρα μας πρόλαβε μάλιστα να καλύψει το χαμένο έδαφος στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για το νέο νόμισμα και έτσι τον Ιανουάριο του 2002 τα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ τέθηκαν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα ταυτόχρονα με τα άλλα κράτη-μέλη της ζώνης του ευρώ.

Για όλους εμάς που εργαζόμαστε στην Τράπεζα της Ελλάδος, η λέξη «Ευρωσύστημα» στο έμβλημα της Τράπεζας της Ελλάδος αποτελεί πλέον συστατικό στοιχείο της ταυτότητας μας, μιας ταυτότητας που μοιραζόμαστε με χιλιάδες συναδέλφους μας από την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Δεν είμαστε απλώς το ανθρώπινο δυναμικό του Ευρωσυστήματος. Όλοι μαζί είμαστε οι θεματοφύλακες του κοινού νομίσματος, του ευρώ, και συνεργαζόμαστε για το κοινό καλό των λαών της ζώνης του ευρώ, έτσι ώστε 350 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες να έχουν τελικά υψηλότερη ευημερία, μαζί με το ευρώ. Απέναντι στους συμπολίτες μας έχουμε αναλάβει την ευθύνη να επαγρυπνούμε για τη νομισματική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ενεργούμε με γνώμονα μια σειρά από υψηλές αξίες. Αξιοπιστία, σταθερότητα, εμπιστοσύνη, διαφάνεια και λογοδοσία. Οφείλουμε να εκπληρώνουμε την αποστολή μας με ανεξαρτησία, πλήρη προσήλωση στη θεσμική νομιμότητα και ομαδικό πνεύμα.

Επιτρέψτε μου να απευθύνω τις ανωτέρω παραινέσεις ειδικότερα στους νέους συναδέλφους. Άλλωστε, όπως έλεγαν και οι παλαιότεροι, οι αρχαιότεροι οφείλουμε να μεταβιβάζουμε στους νεότερους την παράδοση της αρετής και του χρέους, και όλοι μαζί υποσχόμαστε ότι η παράδοση αυτή θα συνεχισθεί. Μετά από τις προσπάθειες που καταβάλλαμε τα τελευταία έτη στην Τράπεζα της Ελλάδος για την ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού μετά από αποχωρήσεις πολλών συναδέλφων λόγω συνταξιοδότησης, οι νέοι υπάλληλοι αποτελούν πλέον σημαντικό και δυναμικό κομμάτι της οικογένειας της Τραπέζης. Μόνο κατά το τελευταίο έτος ο αριθμός των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων πλησίασε το 10% του συνόλου των εργαζομένων στην Τράπεζα. Οφείλουμε όλοι μας να έχουμε κατά νου ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι μόνο ένας εργοδότης πρώτης επιλογής, όπως καταδεικνύουν για ακόμη μια φορά σχετικές έρευνες, αλλά ταυτόχρονα και ένας οργανισμός υψηλών απαιτήσεων.

Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να μοιραστώ μαζί σας και τα προσωπικά μου συναισθήματα για τη σημερινή επέτειο, καθώς η ζωή μου τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε προσωπικό, τολμώ να πω, επίπεδο, συνδέθηκε άρρηκτα, με τη γέννηση αρχικά, αλλά και την πιο δύσκολη ίσως στιγμή στην συνέχεια, του πιο φιλόδοξου ευρωπαϊκού σχεδίου, από τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρώ.

Είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στις διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ από την θέση του Προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αλλά και του μέλους της Νομισματικής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την περίοδο 1994-2000. Όπως έχω ξαναπεί η ένταξη της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ, το 2001, αποτελεί, κατά την άποψή μου, το μεγαλύτερο επίτευγμα στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας καθώς σφράγισε τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό και την τοποθέτησε στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Αντίστοιχα, τόσο από την θέση του Υπουργού Οικονομικών την περίοδο 2012-2014, όσο και από την θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και του μέλους του ΔΣ της ΕΚΤ αμέσως μετά, βρέθηκα στο επίκεντρο της διαχείρισης της μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε το Ευρώ, μιας κρίσης που ειδικά για χώρα μας έφτασε να απειλεί κάποια στιγμή και την ίδια τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με μεγάλη ικανοποίηση βλέπω ότι οι θυσίες των συμπολιτών μας τα δύσκολα χρόνια της κρίσης, μαζί με την πρωτοφανή, στα ιστορικά χρονικά, στήριξη των ευρωπαίων εταίρων μας, καθώς και τις μεταρρυθμίσεις και τις υπεύθυνες πολιτικές των κυβερνήσεων, έπιασαν τόπο. Η επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, τη χρονιά που μας πέρασε, σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα και είναι η απαρχή μιας νέας προσπάθειας για να αυξηθεί η ευημερία του ελληνικού λαού.

Το 2024 θα είναι μια χρονιά ελπίδων αλλά και προκλήσεων, όπως για παράδειγμα αυτών που συνεπάγεται η κλιματική κρίση και η γεωπολιτική αβεβαιότητα. Όλες όμως οι μεγάλες προκλήσεις που μπορώ να φανταστώ απαιτούν περισσότερη Ευρώπη, όχι λιγότερη. Δεν θα υπάρξει οριστική απάντηση στις νέες μεγάλες προκλήσεις χωρίς μεγαλύτερη και ευρύτερη δημοσιονομική ενοποίηση, ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης και δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης των αγορών κεφαλαίων.

Η ικανοποίησή μου φέτος είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς απευθύνομαι σε εσάς μετά από την εξαιρετικά πετυχημένη διοργάνωση της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος τον περασμένο Οκτώβριο. Στην περσινή μου ομιλία με την ευκαιρία του νέου έτους είχα εκφράσει την βεβαιότητά μου ότι όλοι μας θα δίναμε τον καλύτερό μας εαυτό για να έχουμε μια επιτυχημένη οργανωτικά συνεδρίαση και ένα επίπεδο φιλοξενίας των συναδέλφων μας, αντάξιο της φήμης της ελληνικής φιλοξενίας. Πράγματι, τη χρονιά που πέρασε οι Υποδιοικητές, τα στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας εργαστήκατε συστηματικά και μεθοδικά για την προετοιμασία της διοργάνωσης.

Δεν θα επαναλάβω τις αυτονόητες ευχαριστίες μου προς όλους σας. Θα αρκεστώ να μεταφέρω την άποψη των συναδέλφων μου στο ΔΣ της ΕΚΤ, οι οποίοι δήλωσαν ότι η συνάντηση της Αθήνας όχι μόνο ήταν η πιο πετυχημένη διοργάνωση συνεδρίασης του ΔΣ στην ιστορία της ΕΚΤ, αλλά πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς και για τις αντίστοιχες μελλοντικές διοργανώσεις. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι αν εργαζόμαστε με αποφασιστικότητα, συντονισμό, συνέχεια, συνέπεια και επιμονή, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ακόμη και στις πιο μεγάλες προκλήσεις. Επιβεβαιώνει όμως και τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που χαίρουμε ανάμεσα στους συναδέλφους μας στο Ευρωσύστημα, μέσω της ενεργούς συμμετοχής μας στις Επιτροπές και στα όργανα λήψης αποφάσεών του.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την εργατικότητά σας, την αφοσίωσή σας και τη συνέπεια, με την οποία επιτελέσατε τα καθήκοντά σας και το 2023, και σας καλώ να συνεχίσετε να εργάζεστε με τον ίδιο ζήλο, και το νέο έτος.

Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχισμένο και δημιουργικό το 2024!»

​​

