Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης: «Πολύ νωρίς για μειώσεις επιτοκίων»

Να εκτιμήσουν την κατάσταση, με γνώμονα και τις εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα που είναι ενεργά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία επιθυμούν οι αγορές, όπως επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις του Κεντρικού Τραπεζίτη της Γερμανίας Γιοακίμ Ναγκέλ.

Σε συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό ομόλογό του στο Νταβός, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης τόνισε ότι «είναι πολύ νωρίς για μείωση επιτοκίων». Ωστόσο, ο κ. Ναγκέλ προχωρά ένα βήμα παραπέρα, σημειώνοντας πως δεν πρέπει να βασιζόμαστε καθόλου σε μειώσεις επιτοκίων το 2024.

Οι νέες δηλώσεις έρχονται την ώρα που δημοσκόπηση του Bloomberg σε οικονομολόγους προβλέπει τέσσερις μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, το βασικό επιτόκιο θα υποχωρήσει στα τέλη του έτους στο 3% από 4% σήμερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.