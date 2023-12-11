ΝΔ: Συγχαρητήρια στον Κωνσταντίνο Κόλλια για την επικράτησή του στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου

Η Νέα Δημοκρατία συγχαίρει τη Δημοκρατική Κίνηση Οικονομολόγων και τον επικεφαλής της Κωνσταντίνο Κόλλια, για τη νέα θριαμβευτική επικράτηση που κατέγραψαν στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ξεπέρασαν πανελλαδικά, το 45% και σημείωσαν σημαντική άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές.

Οι οικονομολόγοι, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, με την επιλογή τους, επιβράβευσαν την Παράταξη ΔΗΚΙΟ που στέκεται δίπλα τους, εκφράζοντας με συνέπεια τις θέσεις τους.

Έδωσαν, ταυτόχρονα, μήνυμα εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική που με όραμα και αποτελεσματικότητα εφαρμόζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Πηγή: skai.gr

