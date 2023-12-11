Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ψυχραιμία συνιστά το υπουργείο Ενέργειας στους καταναλωτές που βρίσκονται μπροστά στο δίλημμα της επιλογής τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος από το νέο έτος, όταν και οι κρατικές επιδοτήσεις παίρνουν τέλος.

«Περιμένετε να δείτε την 1η Ιανουαρίου τις τελικές τιμές που θα ανακοινώσουν οι πάροχοι για το πράσινο τιμολόγιο και στη συνέχεια επιλέγετε, δεν χρειάζεται να βιαστείτε» είναι το μήνυμα της ηγεσίας του υπουργείου.

Πράσινο τιμολόγιο

Το πράσινο τιμολόγιο είναι το τιμολόγιο το οποίο δημιούργησε ειδικά το υπουργείο ενέργειας ώστε να βοηθηθούν οι καταναλωτές στη μετάβαση στο νέο σύστημα επιλογής τιμολογίων. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς σε αυτό θα μεταπέσουν 7/10 νοικοκυριά, αν δεν επιλέξουν κάποιο από τα υπόλοιπα τιμολόγια.

Ενδείκνυται, σύμφωνα με την αγορά, για καταναλώσεις μεταξύ 300Kwh-500Kwh/μήνα.

Ο καταναλωτής θα γνωρίζει από την αρχή κάθε μήνα την τελική τιμή χρέωσης (εμπεριέχονται δηλαδή ρήτρες, πάγια, κι έξτρα χρεώσεις ή εκπτώσεις). Έτσι γίνεται πολύ απλή η σύγκριση μεταξύ των παρόχων και η επιλογή της ελκυστικότερης για τον καθένα επιλογής.

Δεν υπάρχει ρήτρα αποχώρησης, αλλάζεις τιμολόγιο και πάροχο κατά βούληση

Εξαιτίας του ρίσκου που λαμβάνει ο πάροχος ο οποίος προσφέρει σταθερή τιμή για ένα μήνα στην αρχή της περιόδου χρέωσης, αναμένεται να είναι πιο ακριβό από το κίτρινο τιμολόγιο

Απαιτείται μια διαρκής προσοχή από το νοικοκυριό το οποίο κάθε μήνα θα πρέπει να μπαίνει στη διαδικασία της σύγκρισης

Όσοι μπουν στη διαδικασία επιλογής έχουν να επιλέξουν ανάμεσα στο σταθερό μπλε και το κυμαινόμενο κίτρινο.

Μπλε τιμολόγιο

Ενδείκνυται για μικρές καταναλώσεις έως 200Kwh/μήνα, εξοχικές κατοικίες και γενικά για όσους δεν έχουν τις γνώσεις, το χρόνο ή τη διάθεση να κάνουν διαδικτυακή έρευνα αγοράς προς άγραν της οικονομικότερης λύσης.

Έχει σταθερή τιμή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης (έως 2 χρόνια) το οποίο σημαίνει ότι είναι «προστατευμένο» από γεγονότα όπως μια πολεμική σύρραξη που εκτοξεύουν τις τιμές.

Η σταθερή τιμή βοηθά στον σχεδιασμό του οικογενειακού προϋπολογισμού

Αυτή η «ασφάλεια» πληρώνεται παραπάνω και το μπλε τιμολόγιο αναμένεται να είναι 50-70% ακριβότερο από τα υπόλοιπα

Σε περίπτωση «νηνεμίας» στην αγορά και πτώσης των τιμών ο καταναλωτής δεν επωφελείται

Υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

Κίτρινο τιμολόγιο

Το κίτρινο τιμολόγιο είναι ευθέως ανάλογο των διαθέσεων της αγοράς. Ενδείκνυται για μηνιαίες καταναλωσεις 300-500Kwh και για τις επιχειρήσεις.

Εξαιτίας της αβεβαιότητας αναμένεται να είναι το πιο φθηνό τιμολόγιο από όλα τα υπόλοιπα.

Δεν υπάρχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης.

Στις περιόδους ηρεμίας είναι το πιο συμφέρον

Την τιμή χρέωσης ο καταναλωτής την μαθαίνει στο τέλος του μήνα. Πρόκειται για τιμολόγιο απολογιστικού χαρακτήρα.

Στις ταραγμένες περιόδους είναι το πιο εκτεθειμένο.

Πορτοκαλί τιμολόγιο

Υπάρχει κι ένα τέταρτο τιμολόγιο, το πορτοκαλί, το αποκαλούμενο από την υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου ως τιμολόγιο του μέλλοντος, αφού αυτήν τη στιγμή στην ουσία απευθύνεται μόλις στο 2% των καταναλωτών.

Αυτοί διαθέτουν τους λεγόμενους έξυπνους μετρητές οι οποίοι σε πραγματικό χρόνο καταγράφουν τι καταναλώνεις και πόσο χρεώνεσαι με βάση τις αυξομειώσεις της χονδρεμπορικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ημέρα.

Από το 2024 θα αρχίσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης τέτοιων μετρητών με στόχο το 1εκατομμύριο/χρόνο ώστε έως το 2030 να έχει καλυφθεί η επικράτεια.

