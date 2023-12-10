Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Φωτογραφίες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως οικονομολόγος, ψήφισε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο της διαδικασίας και για τις προβλέψεις και είχε συνομιλίες με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου.
Δείτε φωτογραφίες:
Πηγή: skai.gr
- Δένδιας: Θετικό βήμα η επίσκεψη Ερντογάν αλλά οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο στις σχέσεις με την Τουρκία
- Στις Βρυξέλλες αύριο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης
- Ανδρουλάκης από Λάρισα: Η Θεσσαλία δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας – Πρότεινα Task Force
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.