Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψήφισε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος - Φωτογραφίες

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο της διαδικασίας και είχε συνομιλίες με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ως οικονομολόγος, ψήφισε στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πρόοδο της διαδικασίας και για τις προβλέψεις και είχε συνομιλίες με άλλα μέλη του Επιμελητηρίου.

