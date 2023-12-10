Ενίσχυση για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου: Ανοίγει εκ νέου στις 11/12 η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής

Tη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 ανοίγει ξανά η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr, για την υποβολή και τροποποίηση αιτήσεων από τους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023.

Ειδικότερα, αιτήσεις και διορθώσεις μπορούν να υποβάλλουν:

επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις για πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης,

ιδιοκτήτες ακινήτων για πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής,

νοικοκυριά για ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα arogi.gov.gr λειτουργεί με τη συμβολή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων και διορθώσεων έως και 22 Δεκεμβρίου 2023.

(1) Αναφορικά με την πρώτη αρωγή έναντι επιχορήγησης υπενθυμίζεται ότι το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε επιχείρηση, αγρότης ή κτηνοτρόφος συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής επιχορήγησης, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μετά την καταγραφή ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας.

Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση των ενισχύσεων, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία της Περιφέρειας για τις επιχειρήσεις και τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα και πάγιο κεφάλαιο.

Συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι για τις επιχειρήσεις η υποβολή σχετικής αίτησης στην οικεία Περιφέρεια για τη διενέργεια αυτοψίας, την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής και την επιχορήγηση του ν.4797/2021.

Για το σκοπό αυτό, οι Περιφέρειες θα υποδέχονται αιτήσεις επιχειρήσεων κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ήτοι από 11 ως και 22 Δεκεμβρίου 2023.

(2) Αναφορικά με την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής, υπενθυμίζεται ότι καταβάλλεται για κτίρια που έχουν υποστεί βαριές βλάβες που τα καθιστούν επικίνδυνα για χρήση ή επικινδύνως ετοιμόρροπα ή ολοσχερώς κατεστραμμένα («ΚΟΚΚΙΝΑ»), ή έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες που τα καθιστούν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΑ»), σύμφωνα με Δελτίο Επανελέγχου ή Έκθεση ή Πρωτόκολλο Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πρέπει να επισυνάψουν το σχετικό Δελτίο στην αίτησή τους.

Το ποσό της πρώτης αρωγής που λαμβάνει κάθε ιδιοκτήτης συμψηφίζεται με το ποσό της τελικής στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτό θα προσδιοριστεί από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Για τη χορήγηση των ως άνω ενισχύσεων, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών του Υπουργείου.

Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που τα κτίρια δεν έχουν κριθεί «ΚΟΚΚΙΝΑ» ή «ΚΙΤΡΙΝΑ» αλλά έχουν υποστεί ζημιές από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, δύναται να υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για μικρές επισκευαστικές εργασίες, είτε με σύνταξη μελέτης από τους μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου με συγκεκριμένο ποσό ανά τετραγωνικό μέτρο, είτε με μελέτη ιδιώτη μηχανικού. Περισσότερες πληροφορίες ως προς τα συστατικά του σχήματος της στεγαστικής συνδρομής είναι διαθέσιμες σε προηγούμενα δελτία τύπου (πλαίσιο στεγαστικής συνδρομής, έντυπα).

(3) Αναφορικά με την ενίσχυση για την αντιμετώπιση πρώτων αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή / και την αντικατάσταση οικοσκευής, υπενθυμίζεται ότι οι ενισχύσεις καταβάλλονται για κατοικίες οι οποίες έχουν πλημμυρίσει. Ειδικότερα, καταβάλλονται για την κύρια κατοικία, καθώς και για ως μία δευτερεύουσα κατοικία.

Ειδικά για μακροχρόνια μισθωμένα ακίνητα ή ακίνητα υπό δωρεάν παραχώρηση, η χορήγηση των ενισχύσεων γίνεται με βάση την αίτηση που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης – εκμισθωτής για το ακίνητο. Στη συνέχεια, ο μισθωτής ή παραχωρησιούχος, ως δικαιούχος της αποζημίωσης για την οικοσκευή, ενημερώνεται αυτοματοποιημένα προκειμένου να αποδεχθεί τη σχετική αίτηση και να καταβληθεί η οικονομική ενίσχυση στον μισθωτή ή παραχωρησιούχο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι πλημμυροπαθείς στις περιοχές που έχουν πληγεί ολικώς από τις πλημμύρες, όπως προέκυψαν μετά από συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, τα στοιχεία των οποίων δεν μπόρεσαν να διασταυρωθούν από την ΑΑΔΕ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο arogi.gov.gr, ώστε να λάβουν την αποζημίωση που τους αναλογεί.

Διευκρινίζεται ότι για τη χορήγηση των ενισχύσεων, θα προηγηθεί διασταύρωση των στοιχείων των αιτήσεων με τα στοιχεία της ΓΔΑΕΦΚ. Ανάλογα, για τις περιπτώσεις που η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιήθηκε αυτοματοποιημένα, θα πραγματοποιηθούν αυτοψίες και διασταυρώσεις στοιχείων.

Για όλες τις ανωτέρω ενισχύσεις, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το δικαιούμενο ποσό της ενίσχυσης είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο δικαιούχος ή ότι ο λαβών την ενίσχυση δεν είναι δικαιούχος, τότε το υπερβάλλον ποσό ή το συνολικό ποσό αντίστοιχα, επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

