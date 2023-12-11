Μανουσάκης: Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου

Το ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτών εντός και εκτός Ευρώπης προσελκύει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, έργο προϋπολογισμού 1,9 δισ. ευρώ, το οποίο μετά την συμφωνία του Οκτωβρίου για τον ορισμό του ΑΔΜΗΕ ως Φορέα Υλοποίησης τίθεται σε τροχιά υλοποίησης.

«Από την ανάληψη του ρόλου φορέα υλοποίησης από τον ΑΔΜΗΕ, υπάρχει πολύ έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον που αναμένεται να εκφραστεί και επίσημα το επόμενο διάστημα, από διάφορες πλευρές», επισημαίνει με δηλώσεις του στο ΑΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης. «Η κυπριακή κυβέρνηση, προσθέτει ο ίδιος, προσανατολίζεται να συμμετέχει στο έργο γεγονός που θα καταστήσει πιο εύκολη την υλοποίησή του. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την μεταφορά των αδειών που έχουν εκδοθεί και των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί στο νέο φορέα υλοποίησης του έργου, ενώ κρίσιμο ορόσημο αποτελεί η υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που πρέπει να γίνει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2024».

Την προηγούμενη εβδομάδα, σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Μανουσάκη στην Κύπρο και των συναντήσεων που είχε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργο Παπαναστασίου, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς της Κύπρου, ανακοινώθηκε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης που έχει ανατεθεί είναι θετικά και ότι ως το τέλος Ιανουαρίου η κυπριακή κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα συμμετάσχει στο έργο. Η συμμετοχή της Κύπρου αναμένεται να είναι της τάξης των 100 εκατ. ευρώ, ενώ η κυπριακή κυβέρνηση μαζί με τον ΑΔΜΗΕ αναμένεται να έχουν την πλειοψηφία των μετοχών στην εταιρεία κατασκευής του έργου.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει επιτευχθεί κατ' αρχήν συμφωνία για συμμετοχή ισραηλινού fund στο έργο, ενώ στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου για την κλιματική αλλαγή COP 28 υπεγράφη Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) με τον ενεργειακό όμιλο TAQA με έδρα το Ντουμπάι επίσης για την προοπτική μετοχικής συμμετοχής στην εταιρεία ειδικού σκοπού GreatSea Interconnector, που σύστησε ο ΑΔΜΗΕ για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

