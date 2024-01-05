Με το «δεξί» η νέα χρονιά για το χρηματιστήριο: Eβδομαδιαία άνοδος 1,43%

Με το δεξί άρχισε τη νέα χρονιά το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο ξεπέρασε το όριο των 1.300 μονάδων. Η χρηματιστηριακή αγορά έκλεισε την πρώτη εβδομάδα του 2024 με άνοδο 1,43%, δείχνοντας ανθεκτικότητα, στην «εισαγόμενη» πτώση των διεθνών αγορών.

Η νέα χρονιά έχει ενσωματωμένη την προσδοκία μείωσης των επιτοκίων από το δεύτερο εξάμηνο.

Οι Κεντρικές Τράπεζες, ωστόσο, δεν δεσμεύονται από τις εκτιμήσεις των Αγορών και θα παραμείνουν προσηλωμένες στην αυστηρή παρακολούθηση των μεταβολών του πληθωρισμού.

Παρότι τα πρακτικά έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι της Fed είναι πλέον πιο αισιόδοξοι ότι ο πληθωρισμός τίθεται υπό έλεγχο ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανές οι μειώσεις των επιτοκίων το 2024, είναι, όμως ασυνήθιστα αυξημένος ο βαθμός αβεβαιότητας όσον αφορά το πώς, ή το αν, θα συμβεί αυτό. Η ρητορική αυτή φαίνεται να ψαλιδίζει τις προσδοκίες που ανέμεναν την πρώτη κίνηση μείωσης των επιτοκίων από τη Fed τον Μάρτιο.

Πρόσθετες πιέσεις δέχθηκαν τα διεθνή χρηματιστήρια και από την αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ . Η ανάκαμψη των αποδόσεων αντανακλά τον αυξανόμενο σκεπτικισμό σχετικά με την πιθανότητα μείωσης σχετικά σύντομα των επιτοκίων.

Την επενδυτική ψυχολογία έχουν επιβαρύνει και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα διατηρήσει υψηλά τη μεταβλητότητα στις αγορές ενώ ο κίνδυνος κλιμάκωσης δεν έχει εξαφανιστεί.

Η κατοχύρωση των 1300 μονάδων, μπορεί να δώσει και πάλι κίνηση στη πολύ σημαντική ζώνη των 1330 - 1350 μονάδων, η κατάκτηση της οποίας αποτελεί το επόμενο «στοίχημα» της αγοράς.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.311,67 μονάδες, έναντι 1.293,14 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη 1,43%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 1,42%, ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 0,61%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 1,45% .

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος διαμορφώθηκε στα 299,566 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 74,892 εκατ. ευρώ .

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή αυξήθηκε κατά 1,349 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 89,237 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

