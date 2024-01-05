Ταμείο Ανάκαμψης: Ένταξη 20 βιομηχανικών πάρκων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης

Την ένταξη είκοσι δομών-βιομηχανικών πάρκων σε πανελλαδικό επίπεδο (υφιστάμενων και νέων), στο πρόγραμμα χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπει απόφαση που υπέγραψε η Υφυπουργός Ανάπτυξης 'Αννα Μάνη - Παπαδημητρίου

Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 44.216.367,83 ευρώ, σηματοδοτώντας έναν ισχυρό οικονομικό και αναπτυξιακό καταλύτη για την Εθνική Οικονομία.

Η πρωτοβουλία, υλοποιούμενη από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ως φορείς υλοποίησης του Προγράμματος Κρατικής Ενίσχυσης «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα», αποτελεί σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης και την ενδυνάμωση της βιομηχανικής παραγωγής, το οποίο εντάσσεται στην ολοκληρωμένη στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της βιομηχανίας.

Οι εγκεκριμένες προτάσεις περιλαμβάνουν Βιομηχανικές Περιοχές σε Λαμία, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κιλκίς, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Καρδίτσα, Λάρισα, Μελιγαλά, Πάτρα, Δράμα, Κομοτηνή και τα Επιχειρηματικά Πάρκα Σχιστού, Οινοφύτων, Αλμυρού και Κορίνθου.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. 'Αννα Μάνη-Παπαδημητρίου τόνισε τη σημασία του έργου ως καίριο βήμα για την επίτευξη του στόχου της ισχυρής και βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας.

Όπως δήλωσε, «η υλοποίηση της δράσης θα συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της βιομηχανικής βάσης της χώρας, της επιχειρηματικότητας, αλλά και της απασχόλησης, με αύξηση των θέσεων εργασίας, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα πιο πράσινο και ψηφιακά εξελιγμένο βιομηχανικό τοπίο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.