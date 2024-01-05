Τα 23 σημαντικά έργα που επιτεύθηκαν από την ΑΑΔΕ εντός του 2023

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευσή μας να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, τη χρονιά που πέρασε εργαστήκαμε εντατικά για να προσφέρουμε λύσεις σε μια σειρά από τομείς, που επηρεάζουν σημαντικά τις σχέσεις των φορολογουμένων με τις φορολογικές υπηρεσίες μας, την ψηφιακή εμβάθυνση των υπηρεσιών μας ενισχύοντας περαιτέρω τις υποδομές που διευρύνουν την ποιότητα και ποσότητα των υπηρεσιών και συνάμα αυξάνουν την αποτελεσματικότητά μας σε όλα τα επίπεδα».

Αναλυτικά, τα 23 έργα του 2023 είναι τα εξής:

Επιστροφές φόρων

1. Ρεκόρ επιστροφών φόρων ύψους άνω των 6,9 δισ. ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει επιστραφεί ποτέ μέσα σε ένα έτος. Ταυτόχρονα, μέσω κεντρικών συμψηφισμών κι επιστροφών, επιτεύχθηκαν μειώσεις εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών φόρου κατά 40% σε σχέση με το 2022.

2. Συνολικές επιστροφές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε εβδομαδιαία βάση. Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος, συμψηφίστηκαν ή επιστράφηκαν 367.139.293,08 ευρώ σε 1.224.791 φορολογούμενους (συνολικά 87,06% των δικαιούχων επιστροφής).

3. Ψηφιακή επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος: Επιστροφές ύψους 44.048.200,00 ευρώ πραγματοποιήθηκαν σε 131.540 ΑΦΜ (αύξηση ποσού κατά 41,78% και πλήθους ΑΦΜ κατά 35,74% σε σχέση με το 2022).

Διασύνδεση POS με Ταμειακά Συστήματα

4. Για τις αναβαθμίσεις Ταμειακών Μηχανών, διεύρυνση προδιαγραφών διασύνδεσης, και νέο κανονιστικό πλαίσιο για τη διασύνδεση των POS με τα Ταμειακά Συστήματα των επιχειρήσεων σχεδιάστηκαν και ολοκληρώθηκαν ενέργειες για:

* 112 Εγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR) με δυνατότητα διασύνδεσης

* 29 Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών και πάροχοι POS, που αποτελούν σχεδόν το σύνολο των παρόχων, υπέβαλαν Δήλωση Συμμόρφωσης με τις νέες προδιαγραφές διασύνδεσης

* 119 Μοντέλα POS, για τα οποία έχει υποβληθεί Δήλωση Συμμόρφωσης από Παρόχους

5. Δημιουργία Μητρώου POS: Καταγράφηκαν σε ειδικό μητρώο τα 1.000.000 POS, που χρησιμοποιούν 550.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Φορολογία Ακινήτων

6. Διεύρυνση λειτουργιών και αύξηση των δηλώσεων στο myPROPERTY. Προσθήκη νέων περιπτώσεων ψηφιακής υποβολής δηλώσεων και αύξηση των δηλώσεων και των φόρων, που βεβαιώθηκαν μέσω της πλατφόρμας, σε σχέση με το 2022:

* Αύξηση των ψηφιακών δηλώσεων κατά 73,5% (396.755 δηλώσεις)

* Αύξηση των φόρων, που βεβαιώθηκαν ψηφιακά, κατά 64% (601.312.368,84 ευρώ βεβαιωμένων φόρων)

7. Αυτοματοποίηση δήλωσης Ε9: Σχεδόν 90.000 δηλώσεις Ε9 κατόπιν αγοραπωλησίας ακινήτων (60% των δηλώσεων Ε9), εκδόθηκαν αυτόματα μέσα από το myPROPERTY.

8. Νέα απλοποιημένα ψηφιακά πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, για τη διευκόλυνση των αγοραπωλησιών ακινήτων με ταυτόχρονη υλοποίηση όλων των νομοθετικών προβλέψεων για την κατάργηση πιστοποιητικών που καθυστερούσαν την ολοκλήρωση των μεταβιβάσεων ακινήτων.

Στρατηγική αντιμετώπιση και νέα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου και φορολογικής συμμόρφωσης

9. Αίθουσα Επιχειρήσεων: Υποστηρίζει σε πραγματικό χρόνο επιχειρησιακές δράσεις φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων ανά την επικράτεια. Με την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη χρήση σύγχρονων ελεγκτικών εργαλείων, επιτυγχάνεται η καταγραφή των στόχων και η καλύτερη προετοιμασία του σχεδίου δράσης, η ασφαλής επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτικών μηχανισμών της ΑΑΔΕ μέσω κεντρικού συστήματος επικοινωνίας, η απευθείας μετάδοση πληροφοριών με φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία ελέγχου, η ανάλυση κινδύνου σε πραγματικό χρόνο και η ταυτόχρονη υποστήριξη των ελεγκτών με έγγραφα, καθώς και με εικόνες από μη επανδρωμένα συστήματα (πχ drone).

10. ΕΛΕΓΧΟΣlive: Πρόκειται για ψηφιακή εφαρμογή, που τέθηκε σε εφαρμογή τον Αύγουστο, και η οποία ολοκληρώνει τον έλεγχο επί τόπου, εκδίδοντας και το ηλεκτρονικό σημείωμα με φόρους και πρόστιμα σε περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις.

11. Πλατφόρμα «Καταγγελίες Πολιτών». Μέσω αυτής, παρέχεται η δυνατότητα στον καταγγέλλοντα, είτε επώνυμα είτε ανώνυμα, να παρέχει πληροφορίες, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις εξής θεματικές κατηγορίες: 1. Διαφθορά - παραβάσεις ακεραιότητας, 2. Φορολογικές παραβάσεις, 3. Τελωνειακές παραβάσεις. Οι υποβληθείσες μέσω της εφαρμογής καταγγελίες/πληροφορίες διοχετεύονται συστημικά και αυτοματοποιημένα, ανάλογα με το αντικείμενό και το περιεχόμενό τους, στις αρμόδιες δομές για περαιτέρω διενέργεια έρευνας ή ελέγχου κατά περίπτωση. Από 30 Οκτωβρίου 2023 έως σήμερα έχουν υποβληθεί 2.075 καταγγελίες (394 επώνυμες και 1.681 ανώνυμες) ως εξής:

* 1.807 για φορολογικές παραβάσεις

* 72 για τελωνειακές παραβάσεις

* 196 για θέματα ακεραιότητας

12. Υπογραφή επικαιροποιημένου μνημονίου συνεργασίας (MoU) με τις πλατφόρμες Airbnb, Booking και Vrbo (Expedia). Συμφωνήθηκαν αλλαγές, που οδηγούν στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση των δεδομένων που ανταλλάσσονται με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η ταυτοποίηση των διαχειριστών των καταλυμάτων για σκοπούς συμμόρφωσης και ελέγχου. Η συνεργασία με τις τρεις πλατφόρμες έχει αποφέρει εμφανή αποτελέσματα. Από την «Εφαρμογή Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι κατά την περίοδο του πρώτου 10μήνου του έτους 2023 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2022, υπήρξε ποσοστιαία αύξηση των υποβληθεισών δηλώσεων κατά 36% (από 1.247.904 σε 1.695.957 δηλώσεις) και αύξηση των δηλούμενων μισθωμάτων κατά 167.404.869 ευρώ (από 510.078.380 σε 677.483.249 ευρώ - αύξηση 33%).

Αναβάθμιση υπηρεσιών Φορολογικού Μητρώου

13. ΑΦΜ χωρίς αίτηση σε ανήλικα τέκνα: Εκδόθηκαν ψηφιακά 375.000 ΑΦΜ χωρίς αίτηση σε ανήλικα άνω των 12 ετών.

14. Νέα διαδικασία ψηφιακής απόδοσης ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου, για την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων στις ΔΟΥ. Η ΑΑΔΕ έγινε η πρώτη υπηρεσία του δημοσίου που εξυπηρετεί τους πολίτες μέσω βιντεοκλήσης στο myAADElive άμεσα και χωρίς ραντεβού. Εντός του 2023 αποδόθηκαν 22.201 κλειδάριθμοι αυτοματοποιημένα, μέσω ταυτοποίησης κινητού.

15. Ψηφιακά οι βεβαιώσεις μητρώου. Φυσικά πρόσωπα κι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν βεβαίωση της τρέχουσας εικόνας τους, χωρίς υποβολή αιτήματος ή επίσκεψη στη ΔΟΥ. Εντός του 2023 εκδόθηκαν ψηφιακά 786.402 βεβαιώσεις μητρώου με QRC σε φυσικά πρόσωπα και 1.311.371 βεβαιώσεις σε επιχειρήσεις.

16. Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ για τις Ανώνυμες Εταιρείες: Σχεδόν 17.000 μεταβολές (87% των μεταβολών) στο ΓΕΜΗ σχετικά με το κεφάλαιο, την επωνυμία, τη διάρκεια και τη λήξη των ΑΕ, καθώς και τους εκπροσώπους τους, ενημερώθηκαν αυτόματα στο Φορολογικό Μητρώο, μέσω της διασύνδεσης με το ΓΕΜΗ, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.

17. Ψηφιακό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας: Πάνω από 13.000 πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας εκδόθηκαν με τη νέα ψηφιακή διαδικασία, μέσα από την πύλη myAADE.

Νέες ψηφιακές διευκολύνσεις σε δηλώσεις και πληρωμές φόρων

18. Ψηφιακή έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και σε περίπτωση χρεών. Από τις 23/10/2023, πάνω από 60.000 αποδεικτικά ενημερότητας για μεταβιβάσεις ακινήτων και εισπράξεις χρημάτων από δημόσιους φορείς, που απαιτούσαν επίσκεψη στη ΔΟΥ, εκδόθηκαν ψηφιακά. Περαιτέρω, η ψηφιακή εφαρμογή αναβαθμίστηκε ενσωματώνοντας λειτουργικότητες που προέκυψαν από τη συνεργασία της ΑΑΔΕ με τους συμβολαιογραφικούς συλλόγους της χώρας, προκειμένου να διευκολυνθούν ακόμα περισσότερο οι μεταβιβάσεις ακινήτων.

19. Αυτοματοποίηση της βεβαίωσης ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων και άμεση εμφάνιση στον «Λογαριασμό μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE. Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει στους φορολογούμενους να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν άμεσα τον οφειλόμενο φόρο από την πύλη myAADE, μέσω IRIS ή κάρτας και να λάβουν αμέσως φορολογική ενημερότητα, χωρίς την αναμονή της μεταφοράς της πληρωμής από την τράπεζά τους προς την ΑΑΔΕ, μέσω της πληρωμής με Ταυτότητα Οφειλής.

20. Αναβαθμίσεις της πλατφόρμας myDATA και πιλοτική προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε3 με τα δεδομένα που διαβιβάζουν οι επιχειρήσεις στην πλατφόρμα myDATA.

Οικονομικές ενισχύσεις

21. Καταβολές σε πυρόπληκτους και πλημμυροπαθείς: 141.782.055,65 ευρώ σε 36.584 δικαιούχους

22. myΘΕΡΜΑΝΣΗ:

- Για την περίοδο 2022-2023: Ποσό 279.914.009,83 ευρώ σε 1.074.559 δικαιούχους

- Για την περίοδο 2023-2024: Ποσό 175.637.095,36 ευρώ σε 763.307 δικαιούχους (προκαταβολή)

Μετεξέλιξη λειτουργικού μοντέλου της ΑΑΔΕ

23. Τέθηκε σε εφαρμογή η μεγάλη οργανωτική μετεξέλιξη της ΑΑΔΕ, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών κι επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συστήθηκαν:

*η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών, για την οργάνωση και παρακολούθηση και συντονισμό όλου του έργου των υπηρεσιών ελέγχου, είσπραξης και φορολογικής εξυπηρέτησης

*η Γενική Διεύθυνση Φορολογίας, για τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

*η Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, για την καταγραφή, παρακολούθηση και αντιμετώπιση όλων των κινδύνων λειτουργίας της ΑΑΔΕ

*το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ) Αττικής, στο οποίο ενοποιήθηκαν όλα τα αντίστοιχα τμήματα των 26 ΔΟΥ της Αττικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

