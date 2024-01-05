Χρηματιστήριο: Οριακή άνοδος 0,06%- Αξία των συναλλαγών 74,85 εκ. ευρώ

Με οριακή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην τελευταία συνεδρίαση της πρώτης εβδομάδος του 2024, καθώς οι τιμές των μετοχών προς το τέλος των συναλλαγών κατόρθωσαν να ανακτήσουν τις αρχικές τους απώλειες. Η αγορά παρουσιάστηκε ανθεκτική στο πτωτικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες υποχωρούν μετά την ανακοίνωση των στοιχείων από την Eurostat τα οποία έδειξαν αναζωπύρωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.

Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι μετοχές της ΔΕΗ και της Viohalco.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.311,67 μονάδες, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.302,66 μονάδες (-0,63%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο 1,43%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.033.737 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε χωρίς μεταβολή, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+3,12%), της Viohalco (+2,65%), του ΟΛΠ (+1,72%) και της Autohellas (+1,03%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Ελλάκτωρ (-2,21%), της Elvalhalcor (-1,63%), της Quest (-1,44%) και της Jumbo (-1,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 2.939.025 και 2.679.072 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 9,16 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 6,80 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 48 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +12,31% και Vidavo+9,60%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler -10,00% και Trastor -5,22%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 21,2000 -0,47%

ALPHA BANK: 1,5500 -0,32%

AEGEAN AIRLINES: 11,4800 +0,53%

VIOHALCO: 5,8000 +2,65%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,1400 +0,31%

ΔΕΗ: 11,9100 +3,12%

COCA COLA HBC:26,5700 +0,34%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6500 -2,21%

ΕΛΠΕ: 7,3900 -0,40%

ELVALHALCOR: 2,1100 -1,63%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,4500 +0,44%

ΕΥΔΑΠ: 6,0400 +0,50%

EUROBANK: 1,6100 -0,98%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4600 -1,44%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,1800 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 23,9400 -0,75%

JUMBO: 24,5000 -1,29%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7800 -0,59%

ΟΛΠ:23,6000 +1,72%

ΟΠΑΠ: 15,6400 -0,76%

ΟΤΕ: 13,4500 +0,52%

AUTOHELLAS:13,0600 +1,08%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,2900 +0,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,3200 -0,36%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,9000 +0,25%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

