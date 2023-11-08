Intrakat: Εγκρίθηκε η εξαγορά της Άκτωρ ΑΤΕ από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η Intrakat ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Άκτωρ ΑΤΕ, θέτοντας έτσι σε τροχιά άμεσης ολοκλήρωσης το όραμα του Ομίλου Intrakat για τη δημιουργία ενός ισχυρού πυλώνα στις κατασκευές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που θα παράγει αξία για την οικονομία και τη χώρα.

Ο αντιπρόεδρος του ΔΣ και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου χαιρέτισε την απόφαση και δήλωσε: «Με την εξαγορά της Άκτωρ, η ολοκλήρωση της οποίας θα υλοποιηθεί άμεσα, η Intrakat μετεξελίσσεται σε καταλυτικό παίκτη της αγοράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρόκειται για ένα ορόσημο στην πορεία του Ομίλου μας, το οποίο επισφραγίζει την δυναμική αναπτυξιακή μας πορεία και την στρατηγική επιλογή μας να δημιουργήσουμε έναν κορυφαίο επιχειρηματικό πυλώνα, με διευρυμένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων, παράγοντας αξία για τους μετόχους, την οικονομία και την κοινωνία».

Ο κ. Εξάρχου πρόσθεσε: «Η εξαγορά της Άκτωρ αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη των μετόχων μας στις προοπτικές του Ομίλου Intrakat, του κατασκευαστικού κλάδου και της ίδιας της χώρας. Και με αυτήν την επιχειρηματική πρωτοβουλία, ο Όμιλος μας στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα για το μέλλον: Τη φιλοδοξία και τη δέσμευσή μας να αποτελέσουμε καταλύτη για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία και το ταλέντο των ανθρώπων μας. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βλέπουμε αυτό το όραμά μας να υλοποιείται».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο νέος, ισχυρός, επιχειρηματικός πυλώνας στις κατασκευές φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και να επεκτείνει το αποτύπωμά του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διευρύνοντας και ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων του και επενδύοντας στην εξωστρέφεια, τη βιωσιμότητα και τη δημιουργία υποδομών που θα είναι ανθεκτικές στο μέλλον και την κλιματική αλλαγή.

Ο νέος πυλώνας θα διαθέτει συνολικό ανεκτέλεστο της τάξης των 5 δισ. ευρώ (εκτίμηση για τις 31/12/23) και θα προσφέρει σημαντικές συνέργειες στον τομέα των κατασκευών, των ΣΔΙΤ, των παραχωρήσεων και της ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο 370 έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, συνδυαστικό κύκλο εργασιών της τάξης του 1 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και πάνω από 3.000 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία εξαγοράς της 'Ακτωρ από τον Όμιλο Intrakat προβλέπει την καταβολή τιμήματος ύψους 100 εκατ. ευρώ το αμέσως επόμενο διάστημα, ενώ ποσό ύψους 114 εκατ. ευρώ, που αφορά ενδοομιλικές υποχρεώσεις της 'Ακτωρ προς τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ, θα αποπληρωθεί σταδιακά από την 'Ακτωρ με την εγγύηση της Intrakat, εντός 19 μηνών από την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

