Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με τους δείκτες S&P 500 και Nasdaq να καταγράφουν το μεγαλύτερο κερδοφόρο σερί τους εδώ και δύο χρόνια.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 56,74 μονάδων (+0,17%), στις 34.152,60 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 121,08 μονάδων (+0,90%), στις 13.639,86 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 12,40 μονάδων (+0,28%), στις 4.378,38 μονάδες.
