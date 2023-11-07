Τσακλόγλου στον ΣΚΑΪ: Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες ημέρες, μίλησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Αναφορικά με τις αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο για τα επαγγελματικά ταμεία, ο κ. Τσακλόγλου εξήγησε ότι η ασφάλιση έχει τρεις πυλώνες: ο πρώτος πυλώνας είναι ο υποχρεωτικός-η κοινωνική ασφάλιση, ο δεύτερος πυλώνας είναι η προαιρετική συλλογική ασφάλιση και ο τρίτος πυλώνας είναι η ατομική ιδιωτική ασφάλιση.

Όπως είπε, «με το νέο νομοσχέδιο, αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα - κυρίως των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης πολυεργοδοτικών σωματείων, γεγονός πολύ σημαντικό για τη χώρα μας, όπου η μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές».

Ερωτηθείς για τις επικουρικές συντάξεις, ο υφυπουργός Εργασίας απάντησε: «Για τις επικουρικές συντάξεις δεν έχουν ενιαιοποιηθεί ακόμη οι κανόνες καταβολής. Ο καθένας έπαιρνε επικουρική ανάλογα με τους κανόνες που ίσχυαν στο προϋπάρχον ταμείο. Για παράδειγμα, στο πρώην ΙΚΑ, όταν συμπληρώνονταν 15 χρόνια, ο ασφαλισμένος είχε δικαίωμα να λάβει επικουρική σύνταξη, ενώ, στο Δημόσιο, για την παροχή της επικουρικής ίσχυαν οι ίδιοι κανόνες που ίσχυαν και για την κύρια σύνταξη.

Με το νέο νομοσχέδιο, έρχεται διάταξη που θα απλοποιεί τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις για τη θεμελίωση δικαιώματος για επικουρική σύνταξη για όλα τα πρώην Ταμεία, θέτοντας ως προϋπόθεση τη συμπλήρωση 15ετίας είτε σε έναν φορέα είτε με διαδοχική ασφάλιση.

Με τη διάταξη αυτή, περίπου 15.000 εκκρεμείς συντάξεις θα μπορούν να εκδοθούν σχεδόν αυτόματα».

Για την απασχόληση των συνταξιούχων, ο κ. Τσακλόγλου υπογράμμισε ότι, πλέον, οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν τη σύνταξή τους, χωρίς περικοπή και θα εισαχθεί ένας μη ανταποδοτικός πόρος 10% υπέρ ΕΦΚΑ στα εισοδήματα από μισθωτή απασχόληση και κάτι αντίστοιχο σε εισοδήματα από αυτοαπασχόληση.

Τέλος, σχετικά με τις οφειλές ασφαλισμένων, που είναι στο στάδιο της συνταξιοδότησης, ο υφυπουργός Εργασίας υπενθύμισε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να πάρει κάποιος σύνταξη, πρέπει το ποσό της οφειλής του προς τον ασφαλιστικό οργανισμό να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή 6.000 ευρώ, αν είναι αγρότης.

«Αυτό που αλλάζει είναι ότι αυξάνεται το πλαφόν από 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ και από 6.000 ευρώ στις 10.000 αντίστοιχα, παρακρατώντας το 60% της σύνταξης, μέχρι να φτάσει ο οφειλέτης τις 20.000 ευρώ και μετά μπαίνει στη υφιστάμενη ρύθμιση των 60 δόσεων» τόνισε ο κ. Τσακλόγλου και διευκρίνισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, όταν ο ασφαλισμένος έχει εξαντλήσει τον εργασιακό βίο του, δηλαδή έχει φτάσει στα 67 έτη. Επίσης, αποσαφήνισε ότι θα διαχωρίζεται ο στρατηγικός κακοπληρωτής από το άτομο που πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει, «οπότε θα ελέγχεται, αν ο τραπεζικός λογαριασμός έχει καταθέσεις που ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ».

