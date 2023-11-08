Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με 40δισ€ φοροδιαφυγή – τόσο την υπολογίζει ο Γιάννης Στουρνάρας – δεν είναι δυνατό να έχουμε τόσες πολλές φοροαπαλλαγές.

Αυτό είναι το νόημα των λόγων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας στο πλαίσιο της συνέντευξης που έδωσε στο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών. Ο Κεντρικός Τραπεζίτης ζήτησε την επανεξέταση των φοροαπαλλαγών ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια ταμεία σε μια εποχή που η χώρα και χρειάζεται δημόσιες επενδύσεις αλλά και «εφεδρείες» για να αντιμετωπίζει έκτακτα γεγονότα που οφείλονται σε γεωπολιτικούς παράγοντες ή την κλιματική κρίση.

Με βάση τον περσινό προϋπολογισμό – ο φετινός θα κατατεθεί στο τέλος του μήνα – οι 1047 διαφορετικές φοροαπαλλαγές στοιχίζουν στα δημόσια ταμεία 12,9δισ€ ή αλλιώς σχεδόν το 6% του ΑΕΠ της χώρας. Η διπλή κρίση – υγειονομική και ενεργειακή – φούσκωσε τις απαλλαγές από φόρους σχεδόν 4δισ€ σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2022 καθώς ήταν 967 και κόστιζαν 8,9δις. Το 2016 οι φοροαπαλλαγές ήταν 716 και άθροιζαν λίγο πάνω από τα 3δισ€!!!!

Τη μερίδα του λέοντος στις φοροαπαλλαγές έχουν τα φυσικά πρόσωπα που απολαμβάνουν 231 διαφορετικές εξαιρέσεις με κόστος περίπου 5δισ€. 3,8δισ€ αφορούν το αφορολόγητο όριο.

Σε 39 περιπτώσεις απαλλαγή αφορούσε τον Covid ή κάποια φυσική καταστροφή.

31 απαλλαγές αφορούν το εισόδημα από μισθούς

27 τις αντικειμενικές δαπάνες

22 το κεφάλαιο – τόκοι, μερίσματα, άλλα δικαιώματα-



200 διαφορετικές φοροαπαλλαγές απήλαυσαν φέτος οι επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια 53.000 ελαφρύνθηκαν κατά 1,3δισ€.

38 αφορούσαν τις εκπτώσεις δαπανών , ζήτημα που ήδη εξετάζει η κυβέρνηση

36 την πανδημία και τις φυσικές καταστροφές

26 το εισόδημα

16 τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές.



Η τρίτη πολυπληθέστερη κατηγορία έχει να κάνει με τον ΦΠΑ με 85 φοροαπαλλαγές. Το όφελος για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και καταναλωτές ήταν 821εκατ€. Τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές έχουν οι υπηρεσίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που γλιτώνουν 397εκατ€.



1,2δισ€ είναι το έλλειμμα στα δημόσια έσοδα που προκαλούν οι εξαιρέσεις στον ΕΦΚ. Ενεργειακά προϊόντα με 590εκατ€ και το αλκοόλ με 580εκατ€ ξεχωρίζουν.

Οι 5 φοροαπαλλαγές που αφορούν τα ασφάλιστρα κοστίζουν 422εκατ€

Οι εξαιρέσεις στο τέλος ταξινόμησης κοστίζουν 120εκατ€. Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μερική ή ολική, έχουν τα νοσοκομεία, οι πολύτεκνοι, οι φορολογούμενοι με τρία παιδιά, οι ξένες διπλωματικές υπηρεσίες και οι κάτοχοι υβριδικών - ηλεκτρικών αυτοκινήτων.



Η επαναξιολόγηση των φοροαπαλλαγών πάνω στη βάση του αν πραγματικά στηρίζουν τους πιο αδύναμους , θα μπορούσε σύμφωνα με το Γιάννη Στουρνάρα να απελευθερώσει σημαντικούς πόρους που θα μπορούσαν να ανακατευθυνθούν εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη.

