Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας, με το οποίο η χώρα μας θα τροφοδοτεί με ενέργεια και την υπόλοιπη Ευρώπη, είναι ένα φιλόδοξο εγχείρημα που αναμένεται να αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη.

Διαβάστε αναλυτικά την ευρωαιγυπτιακή κοινή δήλωση (αγγλικά)

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι μπήκε στο τραπέζι το μεγαλόπνοο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου που θα καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο στην Ανατολική Μεσόγειο.

Πρόκειται για το project GREGΥ Interconnector, με το οποίο ένα υποθαλάσσιο καλώδιο μήκους 950 χιλιόμετρων και ισχύος 3.000 MW ουσιαστικά θα μεταφέρεται ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές από την Αίγυπτο απευθείας στην Αττική. Απώτερος στόχος είναι να γίνει εξαγωγή της πράσινης ενεργείας στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενώ ένα μέρος αυτής θα αξιοποιείται από την ελληνική βιομηχανία και τις ελληνικές οικογένειες.

Μιλώντας για την στρατηγικής σημασίας συμφωνία, η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι οι ενεργειακές επενδύσεις είναι κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου με την κοινή δήλωση να κάνει αναφορά στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY. «Μαζί αναπτύσσουμε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY. Για να συνδέσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα. Φέρνοντας πιο κοντά τις δύο ακτές της Μεσογείου. Η Αίγυπτος έχει επίσης τους πόρους για να γίνει κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όταν πρόκειται για ανανεώσιμο υδρογόνο», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι πρόθυμη να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης για αυτό.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nωρίτερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης Μητσοτάκη - Σίσι, όπως αναφέρουν πηγές από την κυβέρνηση, επιβεβαιώθηκε η απόφαση των δύο ηγετών να αναβαθμίσουν και να εμβαθύνουν την στρατηγική σχέση των δύο χωρών με Κοινή Δήλωσή τους για τη σύσταση Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας - Αιγύπτου, η πρώτη συνεδρίαση του οποίου θα διεξαχθεί στην Αθήνα κατά το επόμενο διάστημα. Ιδιαίτερη έμφαση, προσθέτουν, δόθηκε στην ενεργειακή συνεργασία και στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Αιγύπτου (GREGY), το οποίο θα μεταφέρει καθαρή ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.