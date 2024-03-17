Νέο πλήγμα drones της Ουκρανίας σε διυλιστήριο στη Ρωσία-Τουλάχιστον ένας νεκρός

Νέα επίθεση με drones αποδιδόμενη στην Ουκρανία προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ, κάνοντας λόγο για έναν νεκρό, κατ’ αυτές πιθανόν λόγω καρδιακής ανακοπής.

Οι επιθέσεις με drones εναντίον διυλιστηρίων, χώρων αποθήκευσης καυσίμων και άλλων υποδομών του τομέα της ενέργειας πολλαπλασιάστηκαν αυτή την εβδομάδα στη Ρωσία, όπου συνεχίζεται σήμερα για τρίτη ημέρα η διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών, στις οποίες θεωρείται βέβαιη η επανεκλογή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η πυρκαγιά στην περιοχή του διυλιστηρίου πετρελαίου της Σλαβιάνσκ πλέον κατασβέστηκε πλήρως», διαβεβαίωσε το γενικό αρχηγείο επιχειρήσεων της περιφέρειας Κρασναντάρ.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, απεβίωσε ένας άνθρωπος», εργαζόμενος στην εγκατάσταση, «πιθανόν λόγω καρδιακής ανακοπής», πρόσθεσε.

Το διυλιστήριο της Σλαβιάνσκ στον Κούμπαν βρίσκεται ανατολικά της Αζοφικής Θάλασσας, στην περιφέρεια Κρασναντάρ.

Χθες Σάββατο ξέσπασε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη Σαμάρα, κάπου 1.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ουκρανίας/Ρωσίας, εξαιτίας επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μιας κατεύθυνσης.

Διυλιστήριο πετρελαίου έγινε επίσης στόχος επίθεσης με drone την Τετάρτη στη Ριζάν, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μόσχας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί. Την Τρίτη, διυλιστήριο υπέστη επίθεση στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκραντ, 800 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε την ίδια ημέρα σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων στην Αριόλ, περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα.

Εξάλλου χθες στην Μπιέλγκοροντ, πόλη πολύ κοντά στην Ουκρανία που γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων, έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Επίσης τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανακοίνωσε πως δυο ουκρανικά drones καταστράφηκαν κοντά στη ρωσική πρωτεύουσα.

Προχθές Παρασκευή, ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε ότι οι ουκρανικές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος δεν θα μείνουν «ατιμώρητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

