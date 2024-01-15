Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Στις 331.000 οι αιτήσεις - Κλείνει η πλατφόρμα την Παρασκευή

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ενώ 331.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή για τους δικαιούχους που είναι περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έως και 34.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.

Η επιδότηση των λογαριασμών αφορά την περίοδο 1 Ιανουαρίου με 31 Μαρτίου 2024 και η επιδότηση κυμαίνεται από 45 έως και 480 ευρώ το τρίμηνο. Θα ενσωματώνεται υπό μορφή έκπτωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων



Πηγή: skai.gr

