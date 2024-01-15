Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Στις 331.000 οι αιτήσεις - Κλείνει η πλατφόρμα την Παρασκευή

Την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης σε όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια ενώ 331.000 αιτήσεις έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα.
Η πλατφόρμα myΘέρμανση θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή για τους δικαιούχους που είναι περίπου 1,2 εκατ. νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα έως και 34.000 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια.
Η επιδότηση των λογαριασμών αφορά την περίοδο 1 Ιανουαρίου με 31 Μαρτίου 2024 και η επιδότηση κυμαίνεται από 45 έως και 480 ευρώ το τρίμηνο. Θα ενσωματώνεται υπό μορφή έκπτωσης στο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας των δικαιούχων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.