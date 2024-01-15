Απορρόφηση 100% επετεύχθη πέρυσι στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που ανήλθε σε 11,2 δισ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του ΠΔΕ αυξήθηκε κατά 800 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 450 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε φυσικές καταστροφές και τα 350 εκατ. ευρώ σε πληρωμές προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τις εξελίξεις τόσο για το ΠΔΕ, όσο και για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τον υπουργό, το 2024 το ΠΔΕ θα ανέλθει σε 12,2 δισ. ευρώ (+12%) και θα είναι το μεγαλύτερο των τελευταίων 24 ετών. Το πρόγραμμα για τις φυσικές καταστροφές είναι σήμερα 1,63 δισ. ευρώ, με τα έργα να ανέρχονται στο 93% και η απορροφητικότητα στο 41,85%. Ο υπουργός σημείωσε, επίσης, ότι το α' τρίμηνο θα υπάρξει νέος νόμος για το ΠΔΕ.

Το ΕΣΠΑ της περιόδου 2014- 2020 είχε αρχική ενωσιακή στήριξη ύψους 16 δισ. ευρώ και σήμερα ανέρχεται σε 19 δισ. ευρώ (π.χ. +2 δισ. ευρώ για την πανδημία). Έως τις 31/12/2023 η λογιστική καταχώρηση ήταν στο 87% και θα υπερβεί το 100%. Οι συνολικές δαπάνες έως τις τελευταίες υποβολές αιτήσεων ανήλθαν σε 20,9 δισ. ευρώ ή 112%.

Στα τομεακά προγράμματα, η εκτέλεση είναι στο 97% των πόρων και θα ανέλθει στο 108%, με δημόσιες δαπάνες 8,3 δισ. ευρώ. Στις Υποδομές, με ενωσιακή στήριξη 3,9 δισ. ευρώ, η εκτέλεση είναι στο 93% και θα υπερβεί το 100%, στα 4,6 δισ. ευρώ. Στο Ανθρώπινο δυναμικό, η εκτέλεση είναι στο 98% και θα ανέλθει στο 110% ή 3,3 δισ. ευρώ. Για τον Δημόσιο Τομέα, η εκτέλεση είναι στο 99% και θα ανέλθει στο 100%, με δαπάνη 620 εκατ. ευρώ. Στην Αλιεία- Θάλασσα, η δαπάνη ανέρχεται σε 496 εκατ. ευρώ.

Για την περίοδο 2021- 2027, οι προσκλήσεις ανέρχονται ήδη στο 1/3 του προϋπολογισμού, για έργα 5,4 δισ. ευρώ. Στα τομεακά είναι 160 εκατ. ευρώ, ενώ στο ανθρώπινο δυναμικό υπάρχουν προσκλήσεις άνω του 1 δισ. ευρώ.

Στο Ταμείο Ανάκαμψης, μετά την τελευταία εκταμίευση των 3,6 δισ. ευρώ, το συνολικό κονδύλι ανέρχεται συνολικά σε 36 δισ. ευρώ (για τις επιχορηγήσεις 18,2 δισ. ευρώ και για το δανειακό πρόγραμμα 17,7 δισ. ευρώ). Οι τελικές πληρωμές ανέρχονται σε 2,1 δισ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης, για το τρέχον έτος η χώρα θα υποβάλει αίτηση για πρόσθετες εκταμιεύσεις (για επιχορηγήσεις και δάνεια) σε δύο δόσεις, τον Απρίλιο και τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

