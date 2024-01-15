Στο πλαίσιο της ρύθμισης της οικονομικής εκκρεμότητας, που είχε δημιουργηθεί τον Μάρτιο του 2023, με την αστοχία από την ανάδοχο εταιρία ως προς τα ποσά των συντάξεων που προπληρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου 2023 σε 572.000 συνταξιούχους (σχετικό δελτίο Τύπου εκδόθηκε στις 16/3/2023, https://www.efka.gov.gr/el/deltia-typoy/deltio-typoy-191), η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανακοινώνει ότι, με την καταβολή της σύνταξης Φεβρουαρίου 2024, που θα καταβληθεί τέλος Ιανουαρίου 2024, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία συμψηφισμού των επιπλέον ποσών που καταβλήθηκαν λανθασμένα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ανωτέρω.

Οι συνταξιούχοι που επηρεάστηκαν από την παραπάνω αστοχία είχαν προσωποποιημένη πληροφόρηση εντός του ίδιου μήνα (3ος/2023) μέσα από την ανάρτηση των μηνιαίων εκκαθαριστικών σημειωμάτων τους στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ. Στα σημειώματα αυτά αναφερόταν ρητώς το υπερβάλλον ποσό, που καταβλήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι το συνολικό υπερβάλλον ποσό, που πληρώθηκε τον Μάρτιο του 2023, ανερχόταν στα 15,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 26 ευρώ ανά συνταξιούχο, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων αυτών έλαβαν επιπλέον ποσά από 0,1 ευρώ έως 50 ευρώ.

