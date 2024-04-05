Εβδομαδιαία ισχυρή πτώση 2,73% για το χρηματιστήριο

Με σημαντικές απώλειες 2,73% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά την εβδομάδα που τελειώνει, με τα ετήσια κέρδη να ψαλιδίζονται στο 6,98%. Ήταν η πρώτη σημαντική διόρθωση του τρέχοντος έτους, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, εν μέσω επιδείνωσης του διεθνούς κλίματος, υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου, αλλά και της αβεβαιότητας αναφορικά με τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών.

Οι αγορές ανησυχούν ότι η Fed θα μπορούσε να περιορίσει σε δύο ή και να αναστείλει τις μειώσεις των επιτοκίων εντός του 2024.

Οι αλλαγές στις εκτιμήσεις για την πορεία των επιτοκίων προκάλεσε η δήλωση του αξιωματούχου της Federal Reserve, Νιλ Κασκάρι, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην γίνει και καμία μείωση επιτοκίου φέτος από τη μεγαλύτερη κεντρική τράπεζα του κόσμου.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.383, 45 μονάδες, έναντι 1.422,35 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία πτώση 2,73%. Από τις αρχές του 2024, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει κέρδη 6,98%.

Η τεχνική εικόνα της αγοράς έχει επιβαρυνθεί μετά την υποχώρηση των 1.400 μονάδων και της προσπάθεια να κρατήσει η αγορά την επόμενη στήριξη των 1.380 μονάδων. Εάν χαθεί η στήριξη αυτή τότε υπάρχει πιθανότητα υποχώρηση της αγοράς έως και τα επίπεδα των 1.350 μονάδων.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,68% και από τις αρχές του 2024 ενισχύεται 6,59%. Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία πτώση 4,44%, ενώ από τις αρχές του έτους κερδίζει 1,63 %.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με απώλειες 2,53%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 9,71%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις τέσσερις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος, διαμορφώθηκε στα 470,950 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 117,738 εκατ. ευρώ, από 116,235 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυτή μειώθηκε κατά 2,432 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 95,403 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους είναι αυξημένη κατά 7,513 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

