Χρηματιστήριο: Πτώση 0,21% και τζίρος στα 104,06 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο

Η αγορά επηρεάστηκε από το αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ περιόρισε τις απώλειες της, μετά το άνοιγμα της Wall Street η οποία έδειχνε σημάδια αντίδρασης, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση.

Με μικρή πτώση έκλεισαν τελικά οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς κατόρθωσαν να περιορίσουν σημαντικά τις αρχικές απώλειες οι οποίες έφθαναν το 1,6% σε επίπεδο βασικού δείκτη.

Η αγορά επηρεάστηκε από το αρνητικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών, ενώ περιόρισε τις απώλειες της, μετά το άνοιγμα της Wall Street η οποία έδειχνε σημάδια αντίδρασης, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.383,45 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,21%.

Ενδοσυνεδριακά υποχώρησε έως και τις 1.364,08 μονάδες (-1,61%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε απώλειες 2,73%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη 6,98%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 104,06 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 24.598.832 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,22%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,44%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,20%), της Motor Oil (+1,04%), της Πειραιώς (+0,57%) και των ΕΛΠΕ (+0,49%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-3,71%), της Σαράντης (-3,23%), της Ελλάκτωρ (-1,79%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,75%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 5.545.853 και 4.967.587 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 20,56 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 14,23 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 41 μετοχές, 68 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ακρίτας +18,44% και Νάκας +4,48%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,80% και Ξυλεμπορία(κ) -8,23%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 26,2000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 1,5535 -1,08%

AEGEAN AIRLINES: 12,5000 +0,24%

VIOHALCO: 5,2000 +0,19%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4000 -0,49%

ΔΕΗ: 11,3500 -0,44%

COCA COLA HBC:27,9400 -1,69%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 -1,79%

ΕΛΠΕ: 8,1400 +0,49%

ELVALHALCOR: 1,8760 +0,32%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,1000 +0,28%

ΕΥΔΑΠ: 5,6000 -1,75%

EUROBANK: 1,7805 -0,97%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4500 -3,71%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6000 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 27,0800 +1,04%

JUMBO: 26,0000 -0,38%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 33,8800 -0,35%

ΟΛΠ:26,3500 -1,68%

ΟΠΑΠ: 16,1800 -0,06%

ΟΤΕ: 13,9600 +2,20%

AUTOHELLAS:13,7400 -1,15%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7240 +0,57%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3800 -3,23%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1400 +0,17%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

