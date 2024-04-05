«Εξοικονομώ 2021»: Παράταση δύο μηνών για την υλοποίηση έργων

Παρατείνεται, κατά δύο μήνες, η προθεσμία για την υλοποίηση έργων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, κατ' αυτό τον τρόπο, οι δικαιούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους 14 μήνες, συνολικά, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής τους για την ολοκλήρωση έργων, από 12 μήνες που προβλεπόταν αρχικά.

Διευκρινίζεται, πως παρά την παράταση της περιόδου υλοποίησης, η τελική ημερομηνία για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων παραμένει αμετάβλητη και ορίζεται στις 30 Ιουνίου 2025. Αυτή η ημερομηνία αποτελεί και το τελικό όριο για την επιλεξιμότητα των υποβαλλόμενων δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος.

Στόχος της δίμηνης παράτασης αποτελεί η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.