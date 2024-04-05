Πειραιώς Hotel Financing αποκλειστικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο που ανταποκρίνεται σε αυτές ακριβώς τις ανάγκες, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει τη στήριξή της στις επιχειρήσεις του τουρισμού, με προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ενίσχυσης της βιωσιμότητας που καταβάλλει ο κλάδος.

Το «Πειραιώς Hotel Financing» απευθύνεται αποκλειστικά στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και περιλαμβάνει:

• Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια, σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με την στήριξη της Πειραιώς, έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση της εγκατάστασής τους και σε προμήθεια εξοπλισμού μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, μέσω των Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων, με 40% του δανείου άτοκα και μερική επιδότηση επιτοκίου για δύο έτη.

• Εξοικονομώ – Επιχειρώ: δίνεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα επενδυτικών ενισχύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ειδικά για δαπάνες ενεργειακής απόδοσης.

Βασικοί πυλώνες των δράσεων του προγράμματος είναι:

- Η ενεργειακή αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής με παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος, την αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης, αναβάθμιση ή και ένταξη νέων υλικών και εξοπλισμού για τη μείωση των απωλειών ενέργειας, την αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού, κλπ και

- Η εγκατάσταση και πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και διατάξεων αυτοματισμού.

• Κεφάλαιο Κίνησης: Η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησης για την επανεκκίνηση της νέας τουριστικής περιόδου με Κεφάλαιο Κίνησης, το οποίο παρέχεται με προνομιακή τιμολόγηση.

Για την κατάλληλη λύση χρηματοδότησης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις κάθε επιχείρισης, επικοινωνήστε με τον Relationship Manager του Επιχειρηματικού Κέντρου της Τράπεζας στην περιοχή σας.

Η Τράπεζα Πειραιώς με συνέπεια στηρίζει τον τουρισμό και διευρύνει την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει για τις επιχειρήσεις του κλάδου, αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

