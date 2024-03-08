Εργασίες για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2024

Ενόψει της έναρξης των εργασιών για την εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ 2024, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει για τα παρακάτω:
• Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2024 δε θα είναι διαθέσιμη από το Σάββατο 9 Μαρτίου και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης- ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ 2024 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ 2024.
• Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) 2025, δεν θα είναι διαθέσιμη το Σάββατο 9 Μαρτίου, μεταξύ 11:00 και 15:00.
• Όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες του Περιουσιολογίου (όπως το Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, υποβολές δηλώσεων Ε9 ετών 2010-2023), θα είναι διαθέσιμες κανονικά, καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.
