Άλμα 3% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στον απόηχο των νέων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι οποίες δημιουργούν φόβους για εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή.

Τα ξημερώματα το Ισραήλ πραγματοποίησε περιορισμένης έκτασης επίθεση στο Ιράν με την Τεχεράνη να υποβαθμίζει το χτύπημα.

Ο μαύρος χρυσός πάντως κατέγραψε άλμα 3% στην είδηση της επίθεσης. Η τιμή του brent ξεπέρασε αρχικά τα 90 δολ. το βαρέλι για να υποχωρήσει στα 88,62 δολ. το βαρέλι στη συνέχεια, ενώ το αργό τύπου West Texas Intermediate σημειώνει άνοδο 1,75% στα 84,1 δολ. το βαρέλι.

Ανοδικά κινήθηκε και η τιμή του χρυσού, φτάνοντας στα νέα επίπεδα ρεκόρ των 2.411 δολ. η ουγκιά

Πηγή: skai.gr

