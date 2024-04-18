Για τρίτη συνεχή χρονιά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες αναδείχθηκε ως εξαιρετικό περιβάλλον για εργασία καθώς απέκτησε και φέτος την Πιστοποίηση Great Place to Work στην Ελλάδα (CERTIFIED by Great Place to Work®).

Η συγκεκριμένη διάκριση βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική έρευνα που διεξήγαγε ο οργανισμός Great Place to Work Hellas, παγκόσμιος ηγέτης στην κουλτούρα του χώρου εργασίας για περισσότερα από 30 χρόνια εξετάζοντας την εμπειρία των εργαζομένων, καθώς και τις συνθήκες που επικρατούν στο εργασιακό τους περιβάλλον. Σύμφωνα με την έρευνα, μία εταιρεία ορίζεται ως Great Place to Work σε σχέση με τα εξής τέσσερα χαρακτηριστικά: Οι εργαζόμενοι εμπιστεύονται τους ανθρώπους για τους οποίους εργάζονται, αισθάνονται ειλικρινή υπερηφάνεια στην δουλειά τους, απολαμβάνουν την συνεργασία με τους συναδέλφους τους και βιώνουν την σταθερότητα στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το ρόλο, την ταυτότητα ή τη θέση τους στην εταιρεία.

Ο οργανισμός Great Place to Work® δραστηριοποιείται συνολικά σε 60 χώρες, βοηθώντας τις εταιρείες και τους οργανισμούς να δημιουργήσουν μια σταθερά θετική εμπειρία στην συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων, καθώς επίσης και εργασιακές κουλτούρες που διατηρούν τα ταλέντα και δίνουν χώρο στους εργαζoμένους τους να αναδείξουν τις δυνατότητες τους.

Η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος και μιας κουλτούρας βασισμένης στην εμπιστοσύνη και την δέσμευση, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Η τρίτη κατά σειρά διάκριση επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότη προτίμησης, ενισχύει την ουσιαστική και συνεχή επένδυση της εταιρείας στο ανθρώπινο δυναμικό της και συνεισφέρει στον συνολικό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, ανέφερε σχετικά: «Η τρίτη διαδοχική πιστοποίηση ως Great Place to Work είναι ιδιαίτερα τιμητική για την εταιρεία μας. Ενισχύει ακόμη περισσότερο το αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης για τους στόχους που έχουμε κατακτήσει, ενώ παράλληλα μας ωθεί να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι, να εξελισσόμαστε και να στηρίζουμε τους ανθρώπους μας με καινοτόμες πρακτικές για την διαρκή βελτίωση των εργασιακών συνθηκών τους. Με όχημα την καινοτομία, το σεβασμό και τη διαφάνεια, ως μοχλούς ανάπτυξης των ανθρώπων, παραμένουμε πιστοί στην προσήλωσή μας για την υλοποίηση της ενεργειακής μετάβασης, μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ».

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων και Οργάνωσης Ομίλου ΔΕΗ, κ. Αλίνα Παπαγεωργίου δήλωσε: «Η διάκριση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ως Great Place to Work μας κινητοποιεί να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Στον Όμιλο ΔΕΗ προάγουμε μία κουλτούρα και ένα εργασιακό περιβάλλον όπου κάθε φωνή ακούγεται και αναγνωρίζεται, ενώ η συνεισφορά όλων εκτιμάται, με την στήριξη και την ενίσχυση της διαφορετικότητας και της ισότητας. Προωθούμε την συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη των ανθρώπων μας, παρέχοντας πρόσβαση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα και βελτιώνοντας αδιάλειπτα τις συνθήκες εργασίας με την δημιουργία καινοτόμων πρακτικών που βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχία με τον πράσινο μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ».

ΔΕΗ Ανανεώσιμες: μοχλός για την πράσινη μετάβαση του Ομίλου ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΔΕΗ και δραστηριοποιείται πρωτοποριακά, τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια από την δεκαετία του ’80.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δραστηριοποιείται σε όλες τις μορφές ανανεώσιμης ενέργειας, επενδύει σε ώριμες τεχνολογίες και διευρύνει το «πράσινο» χαρτοφυλάκιό της με σταθμούς αποθήκευσης με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες) και υβριδικά έργα. Στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση του χαρτοφυλακίου σε νέες τεχνολογίες ΑΠΕ, όπως τα υπεράκτια αιολικά και τα πλωτά φωτοβολταϊκά, η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με χρήση συσσωρευτών (μπαταρίες).

Η εταιρεία διαθέτει στην Ελλάδα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 800MW και κατασκευάζει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1,3GW, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το εμβληματικό mega φωτοβολταϊκό έργο στο Ορυχείο Πτολεμαΐδας, συνολικής ισχύος 550MW, ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή ήπειρο. Παράλληλα, μεγεθύνει το χαρτοφυλάκιο έργων της τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει αποφασιστικά στους συνολικούς στόχους του Ομίλου ΔΕΗ, ο οποίος διαθέτει σήμερα, στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, 1,4GW εγκατεστημένης ισχύος σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εξαιρουμένων των μεγάλων υδροηλεκτρικών) και έργα υπό κατασκευή ισχύος 1,9GW, με ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 18GW.



