Η ελληνική, μαθητική «Εικονική Επιχείρηση» «Isometricks» από το Πειραματικό Λύκειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με το wizzle, το συναρπαστικό παιχνίδι συμμετριών με κρυμμένα μαθηματικά που έχει ευεργετική επίδραση στον εγκέφαλο,εκπροσώπησε την Ευρώπη και κατέκτησε το Παγκόσμιο Βραβείο Μαθητικής Επιχειρηματικότητας του Junior Achievement «JA Worldwide De La Vega Global Entrepreneurship Award 2024» μαζί με το έπαθλο των 15.000 δολαρίων. Είναι η πρώτη φορά στην 19 ετών ιστορία του Junior Achievement Greece που ελληνική μαθητική «start up» κερδίζει το παγκόσμιο βραβείο.

Η Πρωταθλήτρια Ευρώπης JAEurope/GEN-E 2023 «Isometricks», αναμετρήθηκε με τις νικήτριες ομάδες του παγκόσμιου προγράμματος/διαγωνισμού «Εικονική Επιχείρηση – JA Company Program», από τις Η.Π.Α. (Youthful Thinkers - JA USA), τη Λατινική Αμερική (MANIK - JA Americas), την Ασία (SIEVASCO - JA Asia Pacific), την Αφρική (AID Electronics - JA Africa) και τις Αραβικές χώρες (Warif - JA MENA).

H «Ιsometricks» έφερε στην Ελλάδα και την Ευρώπη το παγκόσμιο πρώτο βραβείο και πλέον είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια 2024 στην μαθητική επιχειρηματικότητα.

Ο διαγωνισμός μεταδόθηκε ζωντανά από το JA Worldwide την Τρίτη 16 Απριλίου 2024, στις 16:00 ώρα Ελλάδος. Μόλις ανακοίνωσε την νικήτρια ομάδα ο εμπνευστής και χορηγός του βραβείου, ο γνωστός επιχειρηματίας/επενδυτής Ralph De La Vega, η ομάδα ξέσπασε σε κλάματα χαράς.

«Δεν μπορούμε ακόμα να το πιστέψουμε, είμαστε στον έβδομο ουρανό», δήλωσε λίγο αργότερα η CEO της Isometricks Κορίνα Μαλασίδη: «Όλα τα μέλη της ομάδας είναι ιδιαίτερα συγκινημένα. Παρά το μεγάλο φορτίο ευθύνης και τον υψηλό ανταγωνισμό που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας ίσως την πιο απαιτητική δοκιμασία ως τώρα. Είμαστε ευγνώμονες για την βοήθεια όλων των υποστηρικτών μας από το JA Greece και JA Europe αλλά και των μεντόρων που στάθηκαν δίπλα μας σε κάθε στιγμή με τις πολύτιμες συμβουλές τους».

Οι μαθητές/μαθήτριες της Β’ Λυκείου που αποτελούν την αγωνιστική ομάδα της Isometricks είναι: Κορίνα Μαλασίδη, Ιωάννης Τερψιάδης, Φαίη Κατσάνου, Μαρίνα Γιακουμόγλου, Νικόλας Σίββας. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας είναι: Αιμιλία Βουκουρεσλή, Χριστόφορος Ζήρνας, Απόστολος Κουλτούκης, Μαρία Μιμίδου, Ανδρέας Ομήρου, Σωκράτης Ουζούνης, Κωνσταντίνα Σαραφείδη, Θωμάς Στεφανίδης, Εμμανουήλ Τσιντάρης, Παναγιώτης Τσιντάρης, Άρτεμις Τσιουντουκίδου, Στυλιανή Τσούκα.

Στο «JA Company Program» συμμετείχαν κατά την σχολική χρονιά 2022-2023 πάνω από ένα εκατομμύριο έφηβοι/έφηβες σε 120 χώρες. Τo Junior Achievement, που ιδρύθηκε το 1919, είναι ο μεγαλύτερος εκπαιδευτικός οργανισμός επιχειρηματικότητας στον κόσμο με 340 γραφεία και 3,700 εργαζόμενους παγκοσμίως και εκπαιδεύει στην επιχειρηματικότητα, με εκατοντάδες προγράμματα, πάνω από 15 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο.

Τα θερμά του συγχαρητήρια εξέφρασε ο Πρόεδρος ΔΣ JA Greece Αιμίλιος Κυριάκου, Διευθύνων Σύμβουλος Citi Ελλάδας, Μάλτας και Κύπρου, δηλώνοντας: «Από την κορυφή της Ελλάδας και της Ευρώπης, στην κορυφή του κόσμου! Τα θερμά μου συγχαρητήρια στα παιδιά, τους καθηγητές τους και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την κορυφαία διάκριση για την Isometricks και το JA Ελλάδος. Είναι μία ομάδα με όραμα και επιμονή, που δούλεψε σκληρά και ετοίμασε μία εξαιρετική, νικηφόρα συμμετοχή. Μας έκανε υπερήφανους και μας γέμισε αισιοδοξία για το μέλλον!» είπε ο κ. Κυριάκου.

Πολύ συγκινημένοι, οι υπεύθυνοι καθηγητές, Νίκος Τερψιάδης, Άννα Ματσιώρη και Κυριακή Βασιλού, δήλωσαν: «Αυτή η σημαντική επιτυχία ήταν το επιστέγασμα μίας μιας μεγάλης προσπάθειας. Αισθανόμαστε υπερήφανοι που αποδειχθήκαμε αντάξιοι την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν το JA Greece και το JA Europe και καταφέραμε να φέρουμε την Ελλάδα και την Ευρώπη στην κορυφή του κόσμου. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν και μας βοήθησαν σε αυτό το εγχείρημα: τον Γιώργο Μπαλόγλου, πρ. Καθηγητή του State University of New York, για τους ορίζοντες που μας άνοιξε, τους εθελοντές συμβούλους μας Ιωάννη Παπαδόπουλο, Γενικό Διευθυντή του ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης και Γεώργιο Βαρελά, Business Navigator του ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης, για την μαθητεία και την υποστήριξη, τον Inspirational Mentor μας Αλέξη Παπαχελά, Διευθυντή της εφημερίδας «Η Καθημερινή», για την διεισδυτική οπτική του και την έμπνευση που έδωσε στους μαθητές μας και σε εμάς, τον Peter Economides, Brand Strategist, για την μαγεία, την παραμυθία και το όνειρο, το JA Greece με τους εκπληκτικούς ανθρώπους του και ιδιαίτερα την Ιωάννα Κυπριώτη, Educational Programs Manager, την Μαρία Γιαννέτου, Communications Director, τον Αργύρη Τζικόπουλο, CEO και τον Αιμίλιο Κυριάκου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου JA Greece, για την υποστήριξη, την αποτελεσματικότητα και την θετική ενέργεια, το JA Europe για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη».

«Υποστηρίζουμε διαχρονικά τη νέα γενιά να αναπτύσσει δεξιότητες και να εξελίσσεται, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωσή της σε μια εποχή που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς πολυεπίπεδα. Το βραβείο αυτό αποτελεί την αναγνώριση της προσπάθειας του JA Greece να επενδύσει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των νέων σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες της Isometricks για την εξαιρετική επίδοσή τους και τη συμβολή τους στην ανάδειξη της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο. Δεν θα μπορούσα να μη συγχαρώ, επίσης, και τους εξαιρετικούς εκπαιδευτικούς της ομάδας, που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο ως πραγματικοί παιδαγωγοί σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία του προγράμματος της Εικονικής Επιχείρησης, καθώς και τους μέντορες και συμβούλους. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι στηρίζουν συστηματικά το JA Greece, η συνεισφορά των οποίων είναι καταλυτική για την επίτευξη των στόχων μας», δήλωσε ο Αργύρης Τζικόπουλος CEO του JA Greece.

Ο CEO του JA Worldwide Asheesh Advani συνεχάρη θερμά την ομάδα Isometricksκαι το JA Greece και δήλωσε: «Το να είσαι επιχειρηματίας στα εφηβικά χρόνια σε διαμορφώνει, γιατί σε διδάσκει από νωρίς τις βασικές δεξιότητες. Και, όπως απέδειξαν η Isometricks και οι υπόλοιπες πέντε ομάδες των μαθητών, οι επιχειρηματίες του JA μπορούν να δημιουργούν κάτι που έχει αξία για την κοινωνία και να αποκομίζουν κέρδη από αυτό».

Ο CEO του JA Europe Salvatore Nigro γιόρτασε την παγκόσμια νίκη της πρωταθλήτριας ομάδας που εκπροσωπούσε το JA Europe δηλώνοντας: «Όταν η Isometricks κέρδισε το Gen-E πέρυσι, όλη η Ευρώπη είδε τις δυνατότητές της. Το Παγκόσμιο Βραβείο Επιχειρηματικότητας De La Vega που κατέκτησε είναι η απόδειξη του σπουδαίου έργου του JA Greece, των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών, των διοικητικών συμβουλίων και των ανθρώπων του JA σε όλη την Ευρώπη, καθώς και της καινοτομίας των νέων που διαμορφώνουν όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και όλο τον κόσμο μέσα από το επιχειρηματικό τους ταξίδι».

Ο επιχειρηματίας, χορηγός του βραβείου, Ralph De La Vega συνεχάρη την Isometricks, όλες τις 6 ομάδες που συμμετείχαν στον παγκόσμιο τελικό και δήλωσε: «Η δύναμη της επιχειρηματικότητας είναι ότι σας δίνει τη δυνατότητα να πετύχετε οτιδήποτε θέλετε να πετύχετε. Υπάρχουν διαμάχες στον κόσμο. Υπάρχει πείνα στον κόσμο. Υπάρχει πόλεμος στον κόσμο. Κι όμως όλοι εσείς μας γεμίζετε ελπίδα, έμπνευση και μας βοηθάτε να υπερβαίνουμε τις αντιξοότητες και να συνεργαζόμαστε ο ένας με τον άλλον».

Τη μεγάλη χαρά και συγκίνησή τους εξέφρασαν τα μέλη της ομάδας που διαγωνίσθηκαν στον σπουδαίο, παγκόσμιο τελικό του Junior Achievement, τονίζοντας πόσο άλλαξε την ζωή τους η μαθητική επιχειρηματικότητα και το JA Greece.

Ιωάννης Τερψιάδης – Διευθυντής Παραγωγής Isometricks: «Η σημερινή μέρα ήταν μια μοναδική εμπειρία. Όταν πήγαμε πρώτη φορά στην Εμπορική Έκθεση της Θεσσαλονίκη, δεν φανταζόμασταν πόσο μακριά θα φτάσουμε. Μέσα από τους διαγωνισμούς συναναστραφήκαμε με ενδιαφέροντες ανθρώπους και ζήσαμε σημαντικές στιγμές. Προσωπικά έχω αποκομίσει περισσότερες γνώσεις και ικανότητες από όσες θα μπορούσα ποτέ μου σε άλλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Χάρη στην Εικονική Επιχείρηση ασχολήθηκα με θέματα που με ενδιαφέρουν πολύ και βίωσα πραγματικές εργασιακές και επιχειρηματικές συνθήκες. Παρ' όλες τις δυσκολίες θεωρώ ότι τα προγράμματα του JA αξίζουν όσο τίποτα άλλο. Αισθάνομαι ότι αυτή η μεγάλη επιτυχία δεν είναι το τέλος αλλά μία καινούργια αρχή και ανυπομονώ για άλλα υπέροχα ταξίδια στο μέλλον.»

Μαρίνα Γιακουμόγλου – Διευθύντρια Μάρκετινγκ Isometricks: «Η ημέρα αυτή θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου για πάντα. Η νίκη στον παγκόσμιο διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας είναι πολλά περισσότερα από μια απλή επιτυχία. Ήταν ένα όνειρο και στόχος που έγινε πραγματικότητα.

Η νίκη αυτή είναι η απόδειξη ότι οι προσπάθειες και οι ιδέες μας μπορούν να κάνουν πραγματική διαφορά στον κόσμο. Κάθε μέλος της ομάδας μας αισθάνεται υπερήφανο και ευγνώμων για την ευκαιρία που μας δόθηκε να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας και να δείξουμε την αξία της δουλειάς μας. Αυτή η επιτυχία ενισχύει την αίσθησή μας ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε πρόκληση με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα. Ευχαριστούμε θερμά τους καθηγητές μας, τους μέντορες και την JA που μας έδωσαν την ευκαιρία να γίνουμε μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας και μας στήριξαν σε όλη την πορεία.»

Τι είναι το Wizzle by Isometricks που κατέκτησε τον κόσμο

Τα παιδιά εξηγούν την επιχειρηματική τους ιδέα που τους έφερε στην κορυφή του κόσμου:

«Η Isometricks είναι μια Μαθητική Επιχείρηση η οποία πιστεύει στη δύναμη του παιχνιδιού και προσφέρει ένα συναρπαστικό παιχνίδι σκέψης και δημιουργίας με κρυμμένα μαθηματικά, το wizzle, που διεγείρει τη φαντασία, καταπολεμά το άγχος και εξασκεί το μυαλό.

O άνθρωπος είναι φτιαγμένος, περιβάλλεται, λειτουργεί και σκέφτεται με συμμετρίες. Το wizzle αξιοποιεί τις συμμετρίες και τις συνδέει με τον τρόπο που σκέφτεται και λειτουργεί ο άνθρωπος. Η Isometricks προσφέρει ένα ανοιχτό παιχνίδι, μακριά από τις οθόνες των υπολογιστών, που εστιάζει στη λογική, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, τη μνήμη, την υπομονή και καλλιεργεί χωρικές και λεπτές κινητικές δεξιότητες. Απευθύνεται σε παιδιά, millennials γονείς, πολυάσχολους ενήλικες και ηλικιωμένους.

Τα προϊόντα της είναι συλλογές πολύχρωμων ψηφίδων που σχεδιάζονται με μαθηματικούς κανόνες και συναρμολογούνται με τη λογική του ψηφιδωτού, δίνοντας ατελείωτες δυνατότητες δημιουργίας. Σχεδιάζονται και παράγονται in house με τεχνολογία 3D εκτύπωσης που δίνει πρωτοφανείς δυνατότητες custom εκδόσεων και after sales service».

