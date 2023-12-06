Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με γοργούς ρυθμούς οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης έχουν ήδη ξεπεράσει τις 910.000 και έως μεθαύριο καθώς οι δικαιούχοι προσπαθούν να προλάβουν τις πρώτες πληρωμές της 22ας Δεκεμβρίου. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή για 48 ακόμη ώρες και με αυτόν τον ρυθμό οι αιτήσεις θα αγγίξουν το 1 εκατομμύριο , αν δεν το ξεπεράσουν.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Στις 22 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν οι αγορές που έχουν τιμολογηθεί έως τις 30 Νοεμβρίου. Για αγορές μετά τις 30 Νοεμβρίου , οι πληρωμές θα γίνουν τον Φεβρουάριο.

Ειδικά για τους «παλιούς» δικαιούχους – όσους δηλαδή πήραν επίδομα θέρμανσης και πέρυσι – ισχύει ότι θα λάβουν ως προκαταβολή το σύνολο του επιδόματος που έλαβαν για την περίοδο 2022-2032.

Αν όμως ο δικαιούχος έλαβε πέρυσι προκαταβολή μικρότερη του 50% της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, τότε ΔΕΝ είναι δικαιούχος προκαταβολής.



Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα γίνουν 2 ακόμη πληρωμές :

- έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

- έως τις 30 Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024.



Η αίτηση είναι απλή σχετικά και γίνεται με την είσοδο στην πλατφόρμα myΘερμανση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ με τους κωδικούς taxisnet. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς, θα ταυτοποιηθούν είτε με το ΑΦΜ τους είτε με τον αριθμό ειδοποίησης του εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης της τελευταίας 5ετίας.

Για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτούνται 7 βήματα :

1. Επιλογή διαμονής σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

2. Επιλογή ιδιοκτήτη ή ενοίκου

3. Επιλογή είδους καυσίμου

4. Συμπλήρωση αριθμού παροχής ρεύματος

5. Επιλογή οικισμού κύριας κατοικίας

6. Συμπλήρωση τετραγωνικών

7. Συμπλήρωση IBAN στο myAADE



Το επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100€ έως 800€ και υπολογίζεται ότι οι δικαιούχοι θα μοιραστούν φέτος περί τα 237εκατ€. Από αυτά τα 189εκατ€ θα πιστωθούν με την πρώτη πληρωμή πριν τα Χριστούγεννα.



Περί τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει και η πλατφόρμα για το λεγόμενο κι επίδομα ηλεκτρικού ρεύματος για όσους επιλέξουν να θερμανθούν με ηλεκτρισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.