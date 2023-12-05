Χρηματιστήριο: Με απώλειες 0,39% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς οι πωλητές εξακολουθούν να κυριαρχούν στις συναλλαγές ρευστοποιώντας κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.270,35 μονάδες με απώλειες 0,39% έχοντας υποχωρήσει έως τις 1.258,03 μονάδες. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,44% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,43%. Ο δείκτης Τραπεζών έχασε 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε λίγο για να διαμορφωθεί στα 99,2 εκατ ευρώ, εκ των οποίων τα 19,6 εκατ αφορούσαν πακέτα. Ο όγκος ανήλθε σε 31,7 εκατ τεμάχια.

Συνολικά, πτωτικά κινήθηκαν 56 τίτλοι, 39 κινήθηκαν ανοδικά και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Alpha Υπηρεσιών: 1,51 -2,01%

Autohellas 12,52 +0,48%

Cenergy 6,92 -1,14%

Coca Cola HBC 25,80 αμεταβλητη

Eurobank 1,65 +0,52%

ΗelleniQ Energy 7,45 αμετάβλητη

Jumbo 24,54 -0,41%

Lamda 6,93 +1,91%

Quest Holdings 5,68 +1,43%

Titan 19,78 αμεταβλητη

Viohalco 5,38 -1,28%

Αεροπορια Αιγαίου 11,48 +0,88%

ΓΕΚ Τερνα 12,96 -1,82%

Σαραντης 7,94 -1,12%

ΔΕΗ 10,64 -1,02%

Εθνική Τράπεζα 6,10 +0,66%

Εlvalhalcor 1,88 αμεταβλητη

Ελλακτωρ 2,19 -0,45%

ΕΥΔΑΠ 6,18 +1,48%

Motor Oil 24,48 -1,45%

Μυτιληναιος 36,38 -0,60%

ΟΠΑΠ 14,97 +1,42%

ΟΤΕ 13,04 -1,21%

Πειραιως Financial 3,134 -3,27%

Tερνα Ενεργειακη 15,76 -1,19%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

