Χρηματιστήριο: Με απώλειες 0,39% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης

Συνολικά, πτωτικά κινήθηκαν 56 τίτλοι, 39 κινήθηκαν ανοδικά και 28 παρέμειναν αμετάβλητες

Χρηματιστήριο

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν και σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς οι πωλητές εξακολουθούν να κυριαρχούν στις συναλλαγές ρευστοποιώντας κέρδη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.270,35 μονάδες με απώλειες 0,39% έχοντας υποχωρήσει έως τις 1.258,03 μονάδες. Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 0,44% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,43%. Ο δείκτης Τραπεζών έχασε 0,42%.

Η αξία των συναλλαγών βελτιώθηκε λίγο για να διαμορφωθεί στα 99,2 εκατ ευρώ, εκ των οποίων τα 19,6 εκατ αφορούσαν πακέτα. Ο όγκος ανήλθε σε 31,7 εκατ τεμάχια.

Συνολικά, πτωτικά κινήθηκαν 56 τίτλοι, 39 κινήθηκαν ανοδικά και 28 παρέμειναν αμετάβλητες.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Alpha Υπηρεσιών: 1,51 -2,01%

Autohellas 12,52 +0,48%

Cenergy 6,92 -1,14%

Coca Cola HBC 25,80 αμεταβλητη

Eurobank 1,65 +0,52%

ΗelleniQ Energy 7,45 αμετάβλητη

Jumbo 24,54 -0,41%

Lamda 6,93 +1,91%

Quest Holdings 5,68 +1,43%

Titan 19,78 αμεταβλητη

Viohalco 5,38 -1,28%

Αεροπορια Αιγαίου 11,48 +0,88%

ΓΕΚ Τερνα 12,96 -1,82%

Σαραντης 7,94 -1,12%

ΔΕΗ 10,64 -1,02%

Εθνική Τράπεζα 6,10 +0,66%

Εlvalhalcor 1,88 αμεταβλητη

Ελλακτωρ 2,19 -0,45%

ΕΥΔΑΠ 6,18 +1,48%

Motor Oil 24,48 -1,45%

Μυτιληναιος 36,38 -0,60%

ΟΠΑΠ 14,97 +1,42%

ΟΤΕ 13,04 -1,21%

Πειραιως Financial 3,134 -3,27%

Tερνα Ενεργειακη 15,76 -1,19%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

