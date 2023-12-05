Το ιστορικό υψηλό στις νέες αιτήσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών συνεχίζεται και τον μήνα Νοέμβριο, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αναλυτικότερα, όπως επισημαίνεται, ιστορικό υψηλό για δεύτερο συνεχή μήνα καταγράφεται τον Νοέμβριο στην εκκίνηση νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με περισσότερες από 4.200 αιτήσεις.

Σταθερά υψηλά παραμένουν οι νέες υποβολές αιτήσεων, οι οποίες ξεπερνούν τις 2.200 καθώς και οι νέες μηνιαίες ρυθμίσεις οι οποίες ξεπερνούν τις 1.100. Τα στοιχεία αντανακλούν την δυναμική του συγκεκριμένου εργαλείου που τους τελευταίους μήνες αξιοποιείται σημαντικά από τους οφειλέτες και συμβάλλει ουσιαστικά στην διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους:

-Τον μήνα Νοέμβριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 4.270 εκκινήσεις νέων αιτήσεων στην πλατφόρμα, 2.289 νέες υποβολές αιτήσεων και 1.152 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών.

-Συνολικά, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2023 έχουν πραγματοποιηθεί 11.175 επιτυχείς ρυθμίσεις οφειλών οι οποίες αντιστοιχούν σε 4,1 δισ. ευρώ αρχικών οφειλών.

-Σε σταθερά επίσης υψηλό επίπεδο διατηρείται και το ποσοστό εγκρισιμότητας των ρυθμίσεων από τους χρηματοδοτικούς φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

