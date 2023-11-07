Ανοιξε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι έχουν προθεσμία να υποβάλλουν αιτήσεις έως και τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ έως τις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης που εφέτος κυμαίνεται από 100 έως και 1.000 ευρώ.

Όσοι ήταν δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022 - 2023, λαμβάνουν ως προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης, το συνολικό ποσό επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά τη περυσινή περίοδο.

Όσοι έλαβαν πέρυσι διπλάσιο επίδομα θέρμανσης, καθώς γύρισαν την πλάτη στο φυσικό αέριο ή ήταν νέοι δικαιούχοι η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.

Με έναν οδηγό 22 ερωτήσεων - απαντήσεων η ΑΑΔΕ απαντά στα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν τα νοικοκυριά για το επίδομα θέρμανσης.

1. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ για το επίδομα θέρμανσης;

α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών συνδέονται χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς.

β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιας από τις Πράξεις Προσδιορισμού Φόρου Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων των τελευταίων πέντε (5) ετών. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Γι' αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας μέσω των σχετικών διαδικασιών.

2. Με ποιους κωδικούς εισερχόμαστε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για καταχώριση αποδείξεων αγοράς ειδών καυσίμων;

Αποκλειστικά και μόνο χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας.

3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης για το επίδομα θέρμανσης;

Μέχρι και την 8η Δεκεμβρίου 2023. Για αίτηση που θα υποβληθεί έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023 από αιτούντα που ήταν δικαιούχος του επιδόματος θέρμανσης και κατά τη χειμερινή περίοδο 2022 - 2023, λαμβάνει έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 ως προκαταβολή το συνολικό ποσό επιδόματος που του είχε καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με την απόφαση Α.1156/3.11.2022.

Ειδικά για τους δικαιούχους που έλαβαν αυξημένο επίδομα θέρμανσης κατά την περίοδο 2022-2023, η προκαταβολή ορίζεται στο ήμισυ του συνολικού επιδόματος που τους είχε καταβληθεί.

Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος έλαβε κατά τη χειμερινή περίοδο 2022-2023 προκαταβολή που υπολειπόταν του ήμισυ (1/2) της αξίας των επιλέξιμων αγορών των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας, τότε δεν είναι δικαιούχος προκαταβολής.

Το ποσό της προκαταβολής θα αφαιρείται από τις αμέσως επόμενες καταβολές του επιδόματος.

4. Ποιες αγορές καυσίμων θέρμανσης θα συμμετέχουν στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2023 - 2024;

Οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ) και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων από την 1η Οκτωβρίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης οι αγορές που πραγματοποιούνται από την 13η Οκτωβρίου 2023, ημερομηνία από την οποία αρχίζει η διάθεσή του.

Κατ' εξαίρεση για τα καυσόξυλα οι αγορές πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2023 έως και την 31η Μαρτίου 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης.

5. Μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ για ποια είδη καυσίμων θέρμανσης πρέπει να καταχωρίσω αποδείξεις;

Για όλα τα είδη καυσίμων θέρμανσης, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης. Για το πετρέλαιο θέρμανσης, υποχρέωση καταχώρισης των παραστατικών στην Υπηρεσία μας, έχει ο διακινητής πετρελαίου θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.), στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης θέρμανσης (ΗΦΑΙΣΤΟΣ). Η εκπρόθεσμη καταχώριση, μετά το πέρας των 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, επιφέρει πρόστιμο στο μέλος ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.

6. Μέχρι πότε έχω προθεσμία καταχώρισης αποδείξεων αγοράς λοιπών καυσίμων (εκτός του πετρελαίου θέρμανσης);

Για αγορές από 1η Οκτωβρίου 2023 έως και 31η Μαρτίου 2024 η προθεσμία καταχώρισης είναι έως 15 Απριλίου 2024. Ειδικά για το φυσικό αέριο και την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης η προθεσμία καταχώρησης είναι έως την 15η Ιουλίου 2024 για παραστατικά με ημερομηνία έκδοσης έως την 30η Ιουνίου 2024.

7. Πότε θα καταβληθεί το ποσό του επιδόματος θέρμανσης στον τραπεζικό λογαριασμό μου;

Το ποσό επιδόματος θέρμανσης καταβάλλεται, σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) Έως την 22η Δεκεμβρίου 2023 για το σύνολο των αγορών, που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου 2023, και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023.

β) Έως την 29η Φεβρουαρίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2024.

γ) Έως την 30η Απριλίου 2024 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2024 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2024. Ειδικά για το φυσικό αέριο και για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης, θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2024 δικαιολογητικά με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2024 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 31η Ιουλίου 2024.

8. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει να δώσετε στον προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης τα σωστά στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, για να εκδώσει το παραστατικό αγοράς. Τα σωστά στοιχεία είναι εκείνα με τα οποία υποβάλατε ή θα υποβάλετε αίτηση και αναγράφονται στο αποδεικτικό υποβολής το οποίο εμφανίζεται όταν πατήσετε το μπλε εικονίδιο με την ένδειξη PDF. Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί στον ΑΦΜ του αιτούντος, δηλαδή στον ΑΦΜ που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους υποβλήθηκε ή θα υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να εκδοθεί είτε στον ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου που αντιστοιχεί στους TAXISnet κωδικούς με τους οποίους δημιουργήθηκε ή θα δημιουργηθεί το προφίλ της πολυκατοικίας, είτε στον ΑΦΜ πολυκατοικίας, εφόσον έχει εκδοθεί τέτοιος και έχει καταχωρισθεί από τον διαχειριστή/εκπρόσωπο της πολυκατοικίας στο σχετικό προφίλ (δείτε σχετική ερώτηση 14). Το παραστατικό αγοράς πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να αναγράφει τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος της μονοκατοικίας και στην περίπτωση πολυκατοικίας τον σωστό αριθμό παροχής ρεύματος που δηλώθηκε ως κοινόχρηστος στο προφίλ.

9. Τι θα πρέπει να κάνω ώστε να διασταυρωθεί η απόδειξη αγοράς όταν το είδος του καυσίμου θέρμανσης είναι κάποιο από τα λοιπά καύσιμα, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

Θα πρέπει απλά να καταχωρίσετε στην εφαρμογή ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ τις αγορές σας. Τα στοιχεία που απαιτούνται είναι:

• ο αριθμός της απόδειξης αγοράς ειδών καυσίμων

• το ποσό/αξία της συναλλαγής

• ο ΑΦΜ της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης

• η επωνυμία της επιχείρησης-πωλήτριας των ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι καταβάλλουν τη δαπάνη θέρμανσης μέσω κοινοχρήστων, τότε καταχωρούνται, επιπρόσθετα των ανωτέρω και τα εξής:

• ο αριθμός της απόδειξης εξόφλησης κοινοχρήστων ή εναλλακτικά ο αριθμός που φέρει το ειδοποιητήριο πληρωμής αυτών (αν δεν έχει ήδη εκδοθεί κατά την υποβολή της αίτησης απόδειξη εξόφλησης)

• ο ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρίας διαχείρισης της πολυκατοικίας

• το ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο.

Σε αντίθεση με τις αγορές πετρελαίου θέρμανσης, στα λοιπά είδη καυσίμων δεν έχει σημασία ο ΑΦΜ και ο αριθμός παροχής ρεύματος.

10. Υπέβαλα την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς μου, αλλά τα παραστατικά αγοράς καυσίμων θέρμανσης αναγράφουν τον ΑΦΜ της συζύγου μου (ή το αντίστροφο). Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων;

Θα υπάρξει πρόβλημα και δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων μόνο αν πρόκειται για παραστατικά που αφορούν αγορά πετρελαίου θέρμανσης, ενώ για τα λοιπά είδη καυσίμων θέρμανσης η διασταύρωση θα ολοκληρωθεί χωρίς πρόβλημα.

Στην περίπτωση προβλήματος, για να λυθεί και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει εγκαίρως να προβείτε σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (8 Δεκεμβρίου 2023), να κάνετε ανάκληση της αίτησης σας και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος σας με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να ζητήσετε από τον προμηθευτή σας (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου σας.

11. Πόσες αιτήσεις μπορώ να υποβάλω έως την 8η Δεκεμβρίου 2023 για το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2023 - 2024;

Η εφαρμογή δεν έχει κάποιο όριο στο πλήθος των αιτήσεων που θα υποβάλετε, όμως μόνο η τελευταία υποβληθείσα αίτησή σας θα είναι σε ισχύ. Κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη. Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν μόνο την κύρια κατοικία σας.

12. Κατά τη χρονική περίοδο θέρμανσης 2023 - 2024, έχω προμηθευτεί περισσότερα του ενός είδη καυσίμων. Μπορώ να υποβάλλω πολλαπλές αιτήσεις, μία για κάθε είδος καυσίμου;

Όχι. Σύμφωνα με την απόφαση, κάθε δικαιούχος δικαιούται επιδότησης ενός μόνο είδους καυσίμου θέρμανσης και επίσης η κάθε νέα αίτηση ακυρώνει την προηγούμενη.

13. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας, απαιτείται να δημιουργήσω προφίλ πολυκατοικίας όταν η θέρμανση στη πολυκατοικία γίνεται με κάποιο από τα λοιπά είδη καυσίμων, εκτός του πετρελαίου θέρμανσης;

Στην περίπτωση αυτή οι αιτήσεις όλων των δικαιούχων αρκεί να γίνουν ως σε μονοκατοικίες. Η εφαρμογή δε σας εμποδίζει να δημιουργήσετε προφίλ πολυκατοικίας, αλλά δεν απαιτείται καθώς τα χιλιοστά θέρμανσης εμπεριέχονται στο ποσό που αναλογεί στον δικαιούχο και θα καταχωρισθεί από τον ίδιο το δικαιούχο (όχι από τον διαχειριστή) μέσω της εφαρμογής ΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΜΟΥ.

14. Ως διαχειριστής πολυκατοικίας στην οποία υπάρχει κοινός καυστήρας, τι πρέπει να κάνω όσον αφορά τα χιλιοστά θέρμανσης, την ενεργοποίηση πληρωμής και τον ΑΦΜ πολυκατοικίας;

Ο διαχειριστής/εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τα χιλιοστά συμμετοχής κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης). Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά/κλειστά - τα οποία ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μία κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και την δυνατότητα πληρωμής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής όταν θα έχει υποβληθεί έστω και μία αίτηση δικαιούχου. Αυτό το διαπιστώνετε από την ένδειξη «Υπάρχει αίτηση» στα δεξιά των στοιχείων του διαμερίσματος. Αν πρόκειται για αλλαγή διαχειριστή ενδιάμεσα της περιόδου του επιδόματος θέρμανσης δείτε σχετική ερώτηση.

15. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης.

Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Στη συνέχεια ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει, ούτε να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ διαχειριστή/εκπροσώπου.

16. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή;

Θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Οι ένοικοι/ιδιοκτήτες θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο νέο προφίλ που δημιουργήθηκε με τον ΑΦΜ του νέου διαχειριστή. Ο νέος διαχειριστής δε πρέπει να ξεχάσει να ενεργοποιήσει τη δυνατότητα πληρωμής καθώς πρόκειται για νέο προφίλ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν αλλάξει ο διαχειριστής μετά την 8η Δεκεμβρίου 2023, όπου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, τότε όποιες αγορές πετρελαίου θέρμανσης πραγματοποιηθούν έως και την 31η Μαρτίου 2024 θα πρέπει να εκδοθούν στον ΑΦΜ του προηγούμενου διαχειριστή, διαφορετικά δεν θα προκύψει διασταύρωση.

17. Είμαι διαχειριστής πολυκατοικίας, πώς μπορώ να αλλάξω τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κατανομή ενοίκων και συγκεκριμένα τα πεδία Επώνυμο και όνομα ενοίκου;

Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου).

18. Δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία. Τι πρέπει να δηλωθεί;

Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαχειριστής, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα «αναλάβει» το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιού ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας.

19. Στην πολυκατοικία μας το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε ως πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας;

Θα κάνετε χωριστές αιτήσεις ο καθένας, ως κάτοικοι μονοκατοικίας και θα πρέπει να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

20. Τα τετραγωνικά μέτρα της οικίας μου επηρεάζουν το ποσό του επιδόματος;

Όχι.

21. Η εταιρία φυσικού αερίου χρειάζεται να προβεί σε κάποια ενέργεια προκειμένου να λάβω το επίδομα θέρμανσης;

Όχι.

22. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω δήλωσης ανενεργού IBAN. Πώς μπορώ να τον διορθώσω;

Ο νέος αριθμός λογαριασμού IBAN θα δηλωθεί μέσω της πλατφόρμας myAADE. Στο myAADE επιλέγετε «ΜΗΤΡΩΟ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ » και συνδέεστε με τους προσωπικούς TAXISnet κωδικούς σας. Αφού συνδεθείτε, συμπληρώνετε στο πεδίο «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» τον νέο αριθμό λογαριασμού.

