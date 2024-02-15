Οπισθοχώρησε ελαφρά ο ρυθμός ανόδου του πληθωρισμού τον Ιανουάριο εφέτος και διαμορφώθηκε στο 3,1% από 3,5% τον περασμένο Δεκέμβριο και έναντι 7% τον Ιανουάριο 2023. Κύρια αιτία είναι η πτώση των τιμών στην ενέργεια, με χαρακτηριστικό τη μείωση της τιμής στο φυσικό αέριο κατά 60,2%. Στον αντίποδα, συνεχίστηκαν οι ανατιμήσεις στα είδη διατροφής κατά 8,3%, όπου ξεχωρίζουν οι αυξήσεις τιμών σε ελαιόλαδο (67,4%), φρούτα (14,2%) και λαχανικά (14,4%).

Ειδικότερα, σε ένα έτος υπήρξαν ανατιμήσεις σε: Ψωμί και δημητριακά (2%), Κρέατα- γενικά (6%), Ψάρια- γενικά (7,7%), Γαλακτοκομικά και αυγά (0,9%), Ελαιόλαδο (67,4%), Φρούτα- γενικά (14,2%), Λαχανικά- γενικά (14,4%), Ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά (6%), Λοιπά τρόφιμα (5,8%), Καφέ- κακάο- τσάι (5%), Μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων (11,7%) και Αλκοολούχα ποτά- -μη σερβιριζόμενα (6%).

Επίσης, σε: Ένδυση και υπόδηση (3,5%), Ενοίκια κατοικιών (3,6%), Επισκευή και συντήρηση κατοικίας (2,4%), Πετρέλαιο θέρμανσης (1,3%), Στερεά καύσιμα (8,6%), Είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού (3,4%), Φαρμακευτικά προϊόντα (12,7%), Ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες (5,3%), Νοσοκομειακή περίθαλψη (0,9%), Αυτοκίνητα καινούργια (0,5%), Αυτοκίνητα μεταχειρισμένα (4,6%), Ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου (5%), Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς (4%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,5%), Διαρκή αγαθά αναψυχής (3,1%), Μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα (5,1%), Κινηματογράφους- θέατρα (7,9%), Πακέτο διακοπών (9,3%), Προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση (4%), Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (3,6%), Τριτοβάθμια εκπαίδευση (2,8%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (6,8%), Κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας (3,3%), Ασφάλιστρα υγείας (14%) και Ασφάλιστρα οχημάτων (2,1%).

Αντίθετα, καταγράφηκε μείωση των τιμών σε: Φυσικό αέριο (60,2%), Καύσιμα και λιπαντικά (3,8%), Ηλεκτρισμό (0,4%), Τηλεφωνικές υπηρεσίες (2,5%), Οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές (1,7%) και 'Αλλα είδη ατομικής φροντίδας (1,2%).

Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: Αλλαντικά (5,7%), Ψάρια νωπά (1,2%), Γιαούρτι (2,8%), Ελαιόλαδο (6,8%), Λαχανικά νωπά (2,8%), Λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα (2%), Αλκοολούχα ποτά- μη σερβιριζόμενα (3,9%), Ηλεκτρισμό (0,7%), Φαρμακευτικά προϊόντα (0,8%), Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (3,4%), Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (1,6%), Εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία (1,5%) και Ασφάλιστρα υγείας (14%).

Αντίθετα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Ζυμαρικά (3,3%), Πουλερικά (1,8%), Γάλα νωπό πλήρες (4,4%), Γάλα νωπό με μειωμένα λιπαρά (4,8%), Τυριά (1,9%), Φρούτα νωπά (1,9%), Δημοτικά τέλη (1,5%), Φυσικό αέριο (13,5%), Πετρέλαιο θέρμανσης (1,1%), Υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης (3,8%), Καύσιμα αυτοκινήτου- βενζίνη (0,5%) και Ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία (7,4%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιανουάριο 2024 προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

8,3% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), ψάρια (γενικά), γαλακτοκομικά και αυγά, ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), ζάχαρη- σοκολάτες- γλυκά- παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ- κακάο- τσάι, μεταλλικό νερό- αναψυκτικά- χυμούς φρούτων.

2,6% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

3,5% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

1,9% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

5,7% στην ομάδα «Υγεία», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικές- οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες, νοσοκομειακή περίθαλψη.

0,2% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα καύσιμα και λιπαντικά.

2,6% στην ομάδα «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής, μικρά είδη αναψυχής- άνθη- κατοικίδια ζώα, κινηματογράφους- θέατρα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολογιστές- επισκευές.

3,5% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

6,4% στην ομάδα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλικεία.

1,7% στην ομάδα «'Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα άλλα είδη ατομικής φροντίδας.

2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:

2,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα.

2,2% στην ομάδα «Επικοινωνίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 0,8% τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2023, έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσίασε αύξηση 3,2% τον Ιανουάριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, έναντι αύξησης 7,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022. Ενώ, σε μηνιαία σύγκριση παρουσίασε μείωση 0,9% έναντι μείωσης 0,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.