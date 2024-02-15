Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ώρα εξηγήσεων για όσους αποδεδειγμένα βρέθηκαν μετά τους ελέγχους της ΑΑΔΕ να... διάγουν βίο δυσανάλογο των «δηλωμένων» δυνάμεων τους έφτασε.

Ήδη η κεντρική Αρχή έχει αποστείλει τα πρώτα ειδοποιητήρια ελέγχου σε 800 φορολογούμενους, οι οποίοι βρέθηκαν με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στις δαπάνες τους και στα έσοδα των φορολογικών τους δηλώσεων, να έχουν έτοιμα τα βιβλία τους γιατί ελέγχονται και πρέπει να δικαιολογήσουν τα ...στο χαρτί αδικαιολόγητα.

Οι 800 αυτοί «εκλεκτοί» ανήκουν στις 20.000 εκείνες περιπτώσεις με κραυγαλέες διαφορές εσόδων-εξόδων ακόμη και εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ , οι οποίες προέκυψαν μετά από μια εκτενέστατη διασταύρωση που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ. 3,8εκατ. φορολογικές δηλώσεις με δηλωθέντα εισοδήματα έως 10.000€ αντιπαραβλήθηκαν με τις δαπάνες διαβίωσης μέσω στοιχείων που από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών, τις αγορές με ηλεκτρονικά μέσα, τις πληρωμές παγίων λογαριασμών και δανειακών υποχρεώσεων και τις αγορές περιουσιακών στοιχείων

Η ΑΑΔΕ δεν διάλεξε τις 800 περιπτώσεις με τη μεγαλύτερη αναντιστοιχία αλλά επέλεγε δειγματοληπτικά από τις διάφορες κατηγορίες. Μερικές υποθέσεις απόκλισης 20.000€ - 50.000€, μερικές με απόκλιση 50.000€ με 100.000€, υπάρχουν ακόμη και υποθέσεις στις οποίες ο φορολογούμενος πρέπει να εξηγήσει γιατί οι δαπάνες του είναι κατά 300.000€ περισσότερες από τα έσοδα που δήλωσε.

Επίσης η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάποιους φορολογούμενους και μέσω e-mail ή ακόμη και τηλεφωνικά και ζητά ..εξηγήσεις.

Εφόσον οι εξηγήσεις δεν είναι πειστικές, οι έλεγχοι μπορούν να οδηγήσουν στην καταλόγιση υψηλών προστίμων μαζί φυσικά με τους αναλογούντες φόρους.

Η μεγάλη αυτή διασταύρωση άρχισε από το καλοκαίρι του 2023 και θα έχουν περάσει αρκετοί μήνες μέχρι να βεβαιωθούν τα πρώτα πρόστιμα ενώ επίσης απορρόφησε και σημαντικό αριθμό του ανθρώπινου δυναμικού. Χρόνο και προσωπικό που η ΑΑΔΕ δεν έχει άπλετο για να αφιερώνει στη διαδικασία αυτή μόνη όταν θα πρέπει να ελέγξει ένα τεράστιο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων.

Και ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να το ξανακάνει. Από φέτος θα μπορεί να πραγματοποιεί χιλιάδες αυτόματους φορολογικούς ελέγχους μεταξύ τραπεζικών καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων χάρη σε ένα καινούριο εργαλείο που έχει τεθεί σε ισχύ τις τελευταίες ημέρες. Το όνομα αυτού ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

Στη νέα πραγματικότητα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν με διαδικασίες εξπρές από τις τράπεζες στοιχεία για κάθε φορολογούμενο που μπαίνει στο μικροσκόπιο τους κι αφορούν :

- Ύψος καταθέσεων

- Πιστωτικές-Χρεωστικές κάρτες

- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια

- Επενδυτικούς/Καταθετικούς λογαριασμούς

- Τραπεζικές θυρίδες

Οι αρχές στη συνέχεια θα μπορούν να αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία αυτά με τα αναγραφόμενα στις φορολογικές δηλώσεις και να διαπιστώσουν αν υπάρχει αδικαιολόγητος πλουτισμός (Εφόσον διαπιστωθεί το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με συντελεστή 33%). Κάπως έτσι μια διαδικασία που μέχρι το τέλος του 2023 μπορούσε να διαρκέσει ακόμη και 18 μήνες, πλέον θα μπορεί να ολοκληρώνεται ακόμη και μέσα σε μια εβδομάδα αν πρόκειται για μια όχι και τόσο σύνθετη περίπτωση. Επίσης γίνεται και απελευθέρωση πόρων που μπορούν να διατεθούν για την πάταξη της μεγάλης φοροδιαφυγής που είναι άλλωστε και ο στόχος της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Ανεξάρτητης Αρχής.

