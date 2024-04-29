Υπογράφηκε και επίσημα μεταξύ της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεως και του επενδυτικού Fund SMERC η αποεπένδυση της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων από την ΕΨΑ.

Σημειώνεται ότι η οικογένεια Σεπετά, ιδιοκτήτρια της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιαλώσεων κατείχε το 25% της ΕΨΑ.

Ο πρόεδρος της Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Πέτρος Σεπετάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Μετά την ανακοίνωση του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος ύψους 100 εκ ευρώ σε βάθος πενταετίας αποφασίσαμε, μετά από δέκα χρόνια συμμετοχής μας, να αποεπενδύσουμε από την ΕΨΑ κρίνοντας ότι δεν έχει νόημα η παραμονή μας ως επενδυτές στο σχήμα αυτό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι δρόμοι μας δεν θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στρατηγικό μας σχεδιασμό για ανάπτυξη ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση μας στην αγορά. Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία εμφιαλωμένου νερού στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη Eλληνική εταιρεία αναψυκτικών στη χώρα. Συνεχίζουμε να στοχεύουμε ακόμη πιο ψηλά πιστοί στις αξίες και τη στρατηγική μας».

Πηγή: skai.gr

