Η ανάπτυξη στην Ελλάδα προβλέπεται ότι θα παραμείνει ισχυρή φέτος και του χρόνου και πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και της ευρωζώνης, σύμφωνα με τις χειμερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη σταθερή στο 2,3% το 2024 και το 2025. H πρόβλεψη αυτή είναι ελαφρώς χαμηλότερα για το 2024 σε σχέση με την πρόβλεψη του περασμένου Νοέμβρη (2,4%) και ελαφρώς προς τα πάνω για το 2025 (2,2% ήταν η πρόβλεψη το Νοέμβρη).

Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 0,8% το 2024 και 1,5% το 2025, έναντι ανάπτυξης στην ΕΕ της τάξεως του 0,9% το 2024 και 1,7% το 2025.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η Επιτροπή προβλέπει ότι στην Ελλάδα θα μειωθεί από 4,2% το 2023 στο 2,7% το 2024 και στο 2% το 2025. Για την ευρωζώνη, η Επιτροπή εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί από 5,4% το 2023 στο 2,7% το 2024 και στο 2,2% το 2025. Στην ΕΕ ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί από 6,3% το 2023 στο 3% το 2024 και στο 2,5% το 2025.

Η έκθεση της Επιτροπής για την Ελληνική οικονομία:

«Το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί κατά 2,2% το 2023, ελαφρώς χαμηλότερα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις. Μετά την ισχυρή ανάκαμψη το 2022, η αύξηση της κατανάλωσης μειώθηκε σημαντικά, αλλά παρέμεινε ένας από τους κύριους μοχλούς ανάπτυξης πέρυσι. Παρά τις αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης, οι επενδύσεις συνέβαλαν σημαντικά, χάρη στην ισχυρή κατασκευαστική δραστηριότητα και την εφαρμογή του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP). Η βραδύτερη από την αναμενόμενη ανάκαμψη των βασικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδας στην ΕΕ επηρέασε την ανάπτυξη των εξαγωγών, ωστόσο οι καθαρές εξαγωγές είχαν θετική συμβολή στην ανάπτυξη.

Η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει γενικά σταθερή στο 2,3% το 2024 και το 2025, σε γενικές γραμμές όπως αναμενόταν το φθινόπωρο. Η πραγματική κατανάλωση αναμένεται να επεκταθεί με παρόμοιους ρυθμούς όπως το 2023, με αποτέλεσμα ελαφρώς χαμηλότερη συμβολή στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ. Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά καθώς η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) επιταχύνεται και καθώς οι συνθήκες χρηματοδότησης διευκολύνονται. Η σύνθεση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου προβλέπεται να μετατοπιστεί από τις κατασκευές σε πιο παραγωγικές επενδύσεις όπως εξοπλισμός και μηχανήματα. Ωστόσο, οι επενδύσεις είναι πιθανό να προκαλέσουν υψηλότερη ζήτηση εισαγωγών τόσο για αγαθά όσο και για υπηρεσίες, η οποία προβλέπεται να μειώσει τη θετική συμβολή των καθαρών εξαγωγών το 2024-25.

Ο ετήσιος πληθωρισμός μετριάστηκε στο 4,2% το 2023. Ο υποκείμενος πληθωρισμός εξαιρουμένων των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων ήταν σημαντικά υψηλότερος, στο 5,3% το 2023 κατά μέσο όρο, αλλά υποχώρησε κάτω από το επίπεδο του πληθωρισμού, βάσει του Δείκτη τιμών καταναλωτή (HICP) έως τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό αντανακλά μια προοδευτική συγκράτηση των πιέσεων στη ζήτηση βασικές τιμές και χαμηλότερη από την αναμενόμενη μετακύλιση προηγούμενων κλυδωνισμών στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων.

Η σύσφιξη της αγοράς εργασίας, μαζί με την πρόσφατα ανακοινωθείσα αύξηση του κατώτατου μισθού (από τον Απρίλιο του 2024), αναμένεται να ασκήσουν κάποια ανοδική πίεση στις τιμές, γεγονός που θα αντιστάθμιζε εν μέρει την επίδραση των χαμηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό. Συνολικά, ο πληθωρισμός βάσει του Δείκτη τιμών καταναλωτή, αναμένεται να μειωθεί σταδιακά το 2024 και το 2025, σε 2,7% και 2% αντίστοιχα.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

