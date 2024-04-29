Τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «MyCoast» παρουσίασαν σήμερα, 29 Απριλίου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένη Αναγνωστόπουλου και της γενικής γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας, Νάγιας Κόλλια.

Μέσω του «MyCoast» οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν αν στις παραλίες στις οποίες βρίσκονται, τηρείται η νομιμότητα των όρων παραχώρησης και να υποβάλλουν σχετική καταγγελία σε περιπτώσεις υπέρβασης των παραχωρήσεων ή αυθαίρετης κατάληψης. Σε επόμενη φάση, με την ενσωμάτωση εργαλείου Τεχνητής Νοημοσύνης, η νομιμότητα θα ελέγχεται αυτόματα από τα πληροφοριακά συστήματα.

Το «MyCoast» συμβάλλει στη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης όλων των πολιτών στις ακτές, στην ενίσχυση της διαφάνειας στην παραχώρηση των αιγιαλών, καθώς και στην οργανωμένη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Συγχρόνως, έχει και θετικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η εφαρμογή «MyCoast» είναι διαθέσιμη δωρεάν για κινητές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα και tablet, μέσω του App Store, σύντομα και μέσω του Play Store και είναι ιδιαίτερα απλή και φιλική.

Πιο συγκεκριμένα, οι πολίτες:

* Ανοίγουν την εφαρμογή και ενεργοποιούν το GPS του κινητού τους.

* Εντοπίζουν την περιοχή ενδιαφέροντός τους στο χάρτη και εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής τους το πολύγωνο της παραχώρησης.

* Επιλέγοντας το πολύγωνο εμφανίζονται τα στοιχεία της, δηλαδή η τοποθεσία, η έναρξη και η λήξη της παραχώρησης, χρήση, το εμβαδόν κά.

* Σε περίπτωση που διαπιστώσουν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης ή και παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης, μπορούν μέσω της εφαρμογής να υποβάλουν τις προαναφερόμενες καταγγελίες.

* Προσδιορίζουν το λόγο της καταγγελίας και εισάγουν συνοπτική περιγραφή του προβλήματος.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβληθούν τόσο ανώνυμα, όσο και επώνυμα. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, οι πολίτες απαιτείται να συνδεθούν στην εφαρμογή με προσωπικούς κωδικούς ΤaxisNet, για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Επισημαίνεται ότι καταγγελία μπορεί να υποβληθεί μόνο μέσω κινητής συσκευής, η οποία βρίσκεται κοντά στο σημείο της εν λόγω παραχώρησης. Επιπλέον, μόνο μία καταγγελία, ανά τύπο καταγγελίας, μπορεί να υποβληθεί την ίδια ημέρα από την ίδια συσκευή και για την ίδια παραχώρηση.

Μετά την επιτυχή υποβολή της επώνυμης καταγγελίας, η εφαρμογή εμφανίζει τον μοναδικό αριθμό και την ημερομηνία υποβολής της. Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν μόνο στο ιστορικό των επώνυμων καταγγελιών τους και στα στοιχεία αυτών, όπως για παράδειγμα την κατάσταση της καταγγελίας.

Οι υποβληθείσες καταγγελίες εμφανίζονται στο υποσύστημα «Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας» του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να εξετασθούν από τις αρμόδιες Κτηματικής Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταγγελίας μέσω του «MyCoast», οι πολίτες μπορούν την πραγματοποιήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο ενώπιον οποιασδήποτε δημόσιας αρχής, η οποία υποχρεούται να την διαβιβάσει αυθημερόν στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η υλοποίηση της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη εφαρμογή εντάσσεται στη συνολικότερη στρατηγική του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που αφορά:

* Τη θέσπιση διαφανούς ηλεκτρονικής διαδικασίας για την δημοπράτηση των παραλιών

* Την καθιέρωση των «απάτητων παραλιών»

* Τη θέσπιση αυστηρότερων κανόνων στη διαχείριση των παραλιών ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών

* Την εισαγωγή αυστηρότερων υποχρεώσεων για όσους μισθώνουν παραλίες,

* Την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών (drones, δορυφόροι) για αποτελεσματικότερους ελέγχους από την Πολιτεία

* Την επιβολή αυστηρότερων ποινών για όσους αυθαιρετούν και παραβιάζουν τους κανόνες διαχείρισης των παραλιών.

Όπως τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, «με το καλοκαίρι προ των πυλών και επίσημα, ερχόμαστε ως υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να συμβάλλουμε με ένα νέο τεχνολογικό εργαλείο, την εφαρμογή "MyCoast", στη διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών στην ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές, ενισχύοντας την ευρύτερη προσπάθεια του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, να μπει μια τάξη στις παραλίες. Οι πολίτες μπορούν πλέον, όταν διαπιστώνουν παραβιάσεις στην παραλία που βρίσκονται, να τις καταγγέλλουν εύκολα και άμεσα. Στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιούμε όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και δημιουργούμε ψηφιακές λύσεις προς όφελος των πολιτών. Η προστασία του περιβάλλοντος και ο σεβασμός των δημόσιων αγαθών είναι υπόθεση όλων μας».

Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε ότι «η εφαρμογή MyCoast θα αποτελέσει το εργαλείο προκειμένου οι πολίτες να γίνουν σύμμαχοι της Πολιτείας στην προσπάθεια μας να μπει τάξη στο καθεστώς λειτουργίας των επιχειρήσεων στους αιγιαλούς και τις παραλίες. Ο καθένας θα μπορεί να εντοπίζει τυχόν παρανομίες και να τις δηλώνει στην εφαρμογή, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την προστασία της νομιμότητας στις παραχωρηθείσες παραλίες. Με την άμεση εφαρμογή του νόμου 5092/2024 που θεσπίσαμε, βάζουμε τάξη στη δημόσια περιουσία, με αυστηρό πλαίσιο κανόνων, ποινών και υποχρεώσεων για τους παραχωρησιούχους, ενισχυμένο σύστημα ελέγχων, διαφάνεια και αποφασιστικότητα για την εφαρμογή του νόμου. Και το κάνουμε συνδυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με την λελογισμένη ανάπτυξη και την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες».

Όπως επεσήμανε μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης η εφαρμογή MyCoast είναι ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα, και υπογράμμισε ότι όλοι οι διαγωνισμοί για την εκμετάλλευση των παραλιών θα γίνονται ηλεκτρονικά και κεντρικά (η πλατφόρμα είναι έτοιμη για να διενεργηθούν) ώστε να αποφεύγονται διάφορα φαινόμενα παράτυπης παραχώρησης ή χαριστικής, ενώ για τους ελέγχους θα χρησιμοποιηθούν και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι όποιος αναλαμβάνει να εγκαταστήσει ομπρέλες και ξαπλώστρες σε μια παραλία είναι υποχρεωμένος να διαθέτει ναυαγοσώστη καθώς και να αφήνει το 50% της παραλίας στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν τα δικά τους πράγματα.

Σημειώνεται ότι πέρυσι υπό την πίεση του «κινήματος της πετσέτας» έγιναν 4.500 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1.750 παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.