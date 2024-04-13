Η επιτυχημένη πορεία της ελληνικής οικονομίας και τα «κλειδιά» για την προσαρμογή στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναλύθηκαν στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σύμφωνα με τον Θάνο Πετραλιά, Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, οι νέοι κανόνες φέρνουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την χάραξη της οικονομικής πολιτικής, παρέχοντας στις κυβερνήσεις ευελιξία για τον τρόπο που θα διατηρήσουν τους στόχους του Συμφώνου Σταθερότητας. «Λέξη - κλειδί είναι η σταθερότητα. Πρέπει να διατηρήσουμε τους στόχους και να εφαρμόζουμε τους κανόνες βήμα – βήμα» εξήγησε ο κ. Πετραλιάς. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, που συντόνισε ο Βασίλης Τσεκούρας, δημοσιογράφος και παρουσιαστής του Action24, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι πλέον ο σχεδιασμός δεν βασίζεται στα πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά στις συνολικές ετήσιες κρατικές δαπάνες (περίπου 100 δισ. ευρώ), από τις οποίες η χώρα δεν μπορεί να αποκλίνει. Ήδη το οικονομικό επιτελείο έχει ανακοινώσει μέτρα για το 2025, τα οποία θα περιληφθούν στο πρόγραμμα σταθερότητας, που θα παρουσιάσει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο τέλος Απριλίου. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση των συντάξεων και μείωση στον φόρο των αγροτών.

«Η Ελλάδα ήταν και είναι θετική έκπληξη για την Ευρώπη. Πρέπει να παραμείνουμε αξιόπιστοι» τόνισε ο κ. Πετραλιάς. Χαρακτήρισε σημαντικές τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και τη δικαιοσύνη, ανέφερε ότι σύντομα θα παρουσιαστεί ένα σχέδιο για το δημογραφικό, ενώ σχετική με την κλιματική αλλαγή ο κ. Πετραλιάς σημείωσε πως προβλέπονται κονδύλια 600 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο για τη θωράκιση της χώρας. Ήδη έχει μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ για όσους ασφαλίσουν την κατοικία τους έναντι φυσικών καταστροφών, είναι υποχρεωτική η ασφάλιση για εταιρείες με τζίρο άνω των 2 εκατ. ευρώ, ενώ η κυβέρνηση σχεδιάζει να κινητοποιήσει περαιτέρω την ιδιωτική ασφάλιση.

Ο Μιχάλης Αργυρού, πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εκτίμησε ότι το νέο πλαίσιο θα φέρει ισορροπία στη δημοσιονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης. Η Ελλάδα, όπως είπε, έχει προσαρμοστεί σε αυτό το νέο πλαίσιο και χρειάζεται, συνετή και υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική, με ρεαλισμό. «Η Ελλάδα τα πάει πολύ καλά και ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να τα πάει ακόμα καλύτερα» σημείωσε ο κ. Αργυρού, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να διατηρήσει τη σταθερότητας, τη συνέπεια και την αξιοπιστία. Υπογράμμισε ότι η χώρα μας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, η ανεργία μειώνεται, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει μία ανησυχία, όπως και σε άλλες χώρες.

Σύμφωνα με τον κ. Αργυρού, έχει αλλάξει η ποιότητα της ανάπτυξης, με την Ελλάδα να προσελκύει μεγάλο αριθμό επενδύσεων, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί κατά 4% από το 2019 μέχρι σήμερα. «Το επόμενο βήμα είναι να καταβάλλουμε προσπάθεια για να φθάσουμε στο ανώτερο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό χρειαζόμαστε μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, στην παιδεία, τον δημόσιο τομέα και στο εργατικό δυναμικό, με ειδίκευση και επανειδίκευση εργαζομένων» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Από την πλευρά του ο Christopher Allen, Resident Economic Adviser στην Αθηνα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογράμμισε ότι τα όρια του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου δοκιμάστηκαν και οι νέοι κανόνες θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη. «Βάσει των νέων κανόνων η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση κι έχει τη δυνατότητα να προτάξει περαιτέρω δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις» σχολίασε ο κ. Allen. Χαρακτήρισε αναγκαίο να δοθούν απαντήσεις σε δύο βασικά ερωτήματα, το δημογραφικό και την κλιματική αλλαγή. Όπως είπε ο κ. Allen, εκτός από την αύξηση του πληθυσμού, πρέπει να βρεθεί λύση για την απασχόληση των γυναικών, εξηγώντας ότι αυτή τη στιγμή πάνω από 300.000 γυναίκες στην Ελλάδα είναι μακροχρόνια άνεργες, ενώ στο σύνολό τους οι ανενεργές γυναίκες ξεπερνούν το 1 εκατ. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να εισαχθούν κίνητρα τη μερική απασχόληση, μέσα και από προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Σχετικά με την κλιματική αλλαγή, ο κ. Allen έφερε ως το παράδειγμα την Ιαπωνία, όπου η Πολιτεία πραγματοποιεί περιεκτικές εκτιμήσεις κινδύνου, έχει φτιάξει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και προγράμματα ΣΔΙΤ με ασφαλιστικές εταιρείες για τις περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από σεισμούς και πλημμύρες. Επίσης, μαθαίνουν από την καταστροφή και σχεδιάζουν με προσοχή την ανοικοδόμηση με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.