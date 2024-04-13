Χατζηδάκης: Η επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα ενισχύσει όλη την Ευρώπη

«Οι επιφυλάξεις κάποιων κρατών μελών στην επέκταση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παραγνωρίζουν το γεγονός ότι αυτές οι πολιτικές δεν ενισχύουν μόνο τους άμεσα ωφελούμενούς, αλλά την Ευρώπη συνολικά» δήλωσε την Παρασκευή από το 9ο Φόρουμ Συνοχής στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στο 9ο Φόρουμ Συνοχής, απαντώντας σε εκπρόσωπο της γερμανικής κυβέρνησης που χαρακτήρισε «παράνομη» την προοπτική επέκτασης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

«Δεν πρέπει να παραβλέπουν τα κράτη- μέλη που αντιδρούν, με το φόβο μήπως συνεισφέρουν περισσότερο στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης, «ότι πρακτικά μέρος αυτών των κονδυλίων επιστρέφει στα κράτη μέλη που σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος για την χρηματοδότηση αυτών των πολιτικών. Η ουσία όμως είναι ότι η Πολιτική Συνοχής σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την ΕΕ. Αποτελούν ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ. Είναι κρίσιμο να διασφαλίσουμε ότι αυτό το εργαλείο θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον και για αυτό θα πρέπει να διατεθούν τα αναγκαία χρηματοδοτικά κονδύλια. Δεν θέλουμε λιγότερη Ευρώπη. Θέλουμε μια πιο αποτελεσματική και δυναμική Ευρώπη. Χρειάζεται όραμα και πίστη και θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό»

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, συμμετείχε στο 9ο Φόρουμ Συνοχής (9th Cohesion Forum) στις Βρυξέλλες, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Πήρε μέρος στο πάνελ συζήτησης με θέμα: «Ποια η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ για το μέλλον». Στη συζήτηση, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν επίσης ο Vasco Alves Cordeiro, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, ο Christopher Fearne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης της Μάλτας, η Teodora Preoteasa, Υφυπουργός Επενδύσεων της Ρουμανίας, ο Andrés Rodríguez Pose, Πρόεδρος της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής και η Rachel de Basso, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κομητείας Jönköping της Σουηδίας.

Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη σημαντική συμβολή που διαχρονικά έχει η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ όσον αφορά στη βελτίωση της ευημερίας όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ευρώπη, ενώ επεσήμανε ότι η εν λόγω πολιτική αποτελεί το αντιστάθμισμα της δημιουργίας και λειτουργίας της ενιαίας αγοράς και συνιστά απτή εκδήλωση κοινοτικής αλληλεγγύης.

Αναφορικά με τις μελλοντικές προτεραιότητες της Πολιτικής Συνοχής, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε ότι παράλληλα με τη συνέχιση της στήριξης της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης, θα πρέπει να επικεντρωθεί και στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών, η ομαλή ένταξη των μεταναστών και το δημογραφικό.

Ειδικότερα όσον αφορά στην Ελλάδα, ο Υπουργός επεσήμανε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια από το ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, τόσο μέσω της χρηματοδότησης επενδύσεων όσο και μέσω της επίσπευσης κρίσιμων μεταρρυθμίσεων.

