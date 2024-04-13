«Υπουργείο Ανάπτυξης και επιμελητήρια, μαζί, δημιουργούμε προϋποθέσεις ισχυρής, βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα φέρει περισσότερες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αναχαίτιση του brain drain».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην σημερινή εκδήλωση του Επιμελητηρίου Δράμας με θέμα «Τα Επιμελητήρια και ο ρόλος τους στην προώθηση της Καινοτομίας».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στον χώρο της Δομής Επιχειρηματικότητας - Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων Lab40 του Επιμελητηρίου Δράμας παρουσιάστηκαν νεοφυείς επιχειρήσεις που υποστηρίζονται από το Lab40 και άλλες αντίστοιχες επιμελητηριακές δομές, ενώ επιμελητήρια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας παρουσίασαν τις δράσεις και ενέργειές τους σε σχέση με την καινοτομία.

Ο υπουργός αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«Στηρίζουμε τα Επιμελητήρια στον ρόλο που διαδραματίζουν ως θερμοκοιτίδες προώθησης επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας τόνισα στη Δράμα και την πολύ όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε το τοπικό Επιμελητήριο στη βάση της πρωτοποριακής του ιδέας του Lab 40, που βοηθά τις νέες και τους νέους της Δράμας να υλοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες τους.

Υπουργείο Ανάπτυξης και Επιμελητήρια, μαζί, δημιουργούμε προϋποθέσεις ισχυρής, βιώσιμης και διατηρήσιμης ανάπτυξης που θα φέρει περισσότερες, καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, συμβάλλοντας στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και την αναχαίτιση του brain drain.

Η Ελλάδα πρωτοπορεί και στη νεοφυή επιχειρηματικότητα με προϊόντα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, που λαμβάνουν αναγνώριση από το εξωτερικό και αφήνουν το αποτύπωμά τους στις τοπικές οικονομίες».

