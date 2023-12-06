Με κέρδη έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Τετάρτη, επιστρέφοντας σε ανοδική πορεία έπειτα από δύο συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης.
Ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,25% για να κλείσει στις 1.273,48 μονάδες, έχοντας κινηθεί σε πολύ στενά όρια διακύμανσης.
Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,09%, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,43%. Οριακή μεταβολή κατέγραψε ο δείκτης Τραπεζών.
Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε 77,9 εκατ ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 21,9 εκατ τεμάχια. Ξεχώρισαν οι μετοχές των HelleniQ Energy (4.30%), ΓΕΚ Τέρνα (1.85%), Quest Holdings (1.23%) και Aegean (1.22%). Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 28 καθοδικά και 49 παρέμειναν σταθερές.
Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής::
Alpha Υπηρεσιών: 1,498 -0,79%
Autohellas 12,52 αμεταβλητη
Cenergy 6,94 +0,29%
Coca Cola HBC 26,08 +0,97%
Eurobank 1,63 -1,21%
ΗelleniQ Energy 7,7 +4.30%
Jumbo 24,22 -1,30%
Lamda 6,83 -1,44%
Quest Holdings 5,75 +1,23%
Titan 19,88 +0,51%
Viohalco 5,36 -0,37%
Αεροπορια Αιγαίου 11,80 +1,22%
ΓΕΚ Τερνα 13,20 +1,85%
Σαραντης 7,85 -1,13%
ΔΕΗ 10,73 +0,85%
Εθνική Τράπεζα 6,20 +1,64%
Εlvalhalcor 1,874 -0,32%
Ελλακτωρ 2,205 +0,88%
ΕΥΔΑΠ 6,20 +0,32%
Motor Oil 24,36 -0,49%
Μυτιληναιος 36,26 -0,33%
ΟΠΑΠ 14,57 -2.67%
ΟΤΕ 13,07 +0,23%
Πειραιως Financial 3,146 +0,38%
Tερνα Ενεργειακη 15,62 -0,89%.
