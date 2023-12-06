Με κέρδη έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα Τετάρτη, επιστρέφοντας σε ανοδική πορεία έπειτα από δύο συνεδριάσεις ήπιας υποχώρησης.

Ο δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,25% για να κλείσει στις 1.273,48 μονάδες, έχοντας κινηθεί σε πολύ στενά όρια διακύμανσης.

Ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,09%, ενώ της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 1,43%. Οριακή μεταβολή κατέγραψε ο δείκτης Τραπεζών.

Ο ημερήσιος τζίρος ανήλθε σε 77,9 εκατ ευρώ, ενώ ο όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 21,9 εκατ τεμάχια. Ξεχώρισαν οι μετοχές των HelleniQ Energy (4.30%), ΓΕΚ Τέρνα (1.85%), Quest Holdings (1.23%) και Aegean (1.22%). Συνολικά, ανοδικά κινήθηκαν 70 μετοχές, 28 καθοδικά και 49 παρέμειναν σταθερές.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής::

Alpha Υπηρεσιών: 1,498 -0,79%

Autohellas 12,52 αμεταβλητη

Cenergy 6,94 +0,29%

Coca Cola HBC 26,08 +0,97%

Eurobank 1,63 -1,21%

ΗelleniQ Energy 7,7 +4.30%

Jumbo 24,22 -1,30%

Lamda 6,83 -1,44%

Quest Holdings 5,75 +1,23%

Titan 19,88 +0,51%

Viohalco 5,36 -0,37%

Αεροπορια Αιγαίου 11,80 +1,22%

ΓΕΚ Τερνα 13,20 +1,85%

Σαραντης 7,85 -1,13%

ΔΕΗ 10,73 +0,85%

Εθνική Τράπεζα 6,20 +1,64%

Εlvalhalcor 1,874 -0,32%

Ελλακτωρ 2,205 +0,88%

ΕΥΔΑΠ 6,20 +0,32%

Motor Oil 24,36 -0,49%

Μυτιληναιος 36,26 -0,33%

ΟΠΑΠ 14,57 -2.67%

ΟΤΕ 13,07 +0,23%

Πειραιως Financial 3,146 +0,38%

Tερνα Ενεργειακη 15,62 -0,89%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

