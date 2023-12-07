Σήμερα η ψήφιση του φορολογικού νομοσχεδίου - Αναμένονται βελτιωτικές τροποποιήσεις

Με αιχμή τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών και επιτηδευματιών ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η πρώτη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής επί του νομοσχεδίου «μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής».

Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 09:00 και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται σε τυχόν βελτιωτικές παρεμβάσεις σε επιμέρους διατάξεις, στις οποίες αναμένεται να προχωρήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε αίτημα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας επί της αρχής και σε τρία άρθρα: Το άρθρο 15 για το «ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας» (σ.σ. τεκμαρτό εισόδημα για ελεύθερους επαγγελματίες), το άρθρο 49 για τη «μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου», και το άρθρο 50 για τη «μείωση του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών».

Η αίτηση ονομαστικής ψηφοφορίας για τα άρθρα 49 και 50 υποβλήθηκε από το ΠΑΣΟΚ με το σκεπτικό ότι η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που «εξοντώνει» τους ελεύθερους επαγγελματίες, «επιφυλάσσει μειώσεις φόρων για τις μεγάλες εταιρείες».

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπολογίζει ότι η ετήσια απώλεια εσόδων από τη «μείωση συντελεστή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου» και τη «μείωση του συντελεστή φόρου πώλησης εισηγμένων μετοχών» θα είναι περίπου 43 εκατομμύρια ευρώ.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι το νομοσχέδιο αποδίδει δικαιοσύνη και προάγει δικαιότερο φορολογικό σύστημα, που θα συμβάλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και στην αύξηση των δημοσίων εσόδων. Εκφράζει την πεποίθηση ότι τα μέτρα έχουν τη στήριξη της κοινωνίας και της πλειονότητας των ίδιων των ελευθέρων επαγγελματιών.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης ανέφερε πως αποτέλεσμα της εφαρμογής του νομοσχεδίου θα είναι ότι περίπου το 17% των επαγγελματιών θα πληρώνει φόρο 1.000 ευρώ και το 54% θα πληρώνει φόρο 3.000 ευρώ.

Ο υφυπουργός Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης δήλωσε ότι το νομοσχέδιο ανακτά 3 δισεκατομμύρια από το σύνολο των μέτρων που εισάγει. «Από τους ελεύθερους επαγγελματίες αναμένουμε να εισπράξουμε μόλις 500 εκατομμύρια», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί ότι τα 3 δισεκ. ευρώ που θα εξασφαλιστούν θα κατευθυνθούν στην υγεία και την παιδεία.

