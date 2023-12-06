Αλλάζει η ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθώς από τον ερχόμενο Ιανουάριο, τη θέση του σημερινού προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, Ιωάννη Λιανού, προορίζεται να αναλάβει η πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Αϊρίν-Έβελυν-Μικέλα-Μαίρη Σάρπ.

Η κ. Σαρπ, αύριο 7 Δεκεμβρίου, έχει κληθεί να παραστεί για ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να αναλάβει τα καθήκοντά της από το νέο έτος, οπότε και ολοκληρώνεται η θητεία του κ. Λιανού.

Στο μεταξύ, σήμερα ο κ. Λιανός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει: «Τελευταία συνεδρίαση του προεδρείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ αυτή την εβδομάδα που εκπροσωπώ την Ελλάδα. Μετακομίζω σε νέα "βοσκοτόπια" καθώς έχω ήδη αποδεχτεί από τον Απρίλιο του 2023 μια θέση επιβολής ανταγωνισμού σε άλλη δικαιοδοσία (ανακοινώσεις για αυτό σύντομα).

Ήταν μια υπέροχη εμπειρία η συνεργασία με εξαιρετικούς συναδέλφους από άλλα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ για την προώθηση μιας ενεργού επιβολής του νόμου περί ανταγωνισμού και είναι τιμή μου που ήμουν ο πρώτος Έλληνας που έγινε μέλος του Προεδρείου της Επιτροπής Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

