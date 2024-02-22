Την προκήρυξη του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών -ακόμη και ατομικών- που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η.12.2023.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστήματα ηλιακής θέρμανσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ. Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά.

Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση, επίσης, μέχρι 10.000 ευρώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr/. Σημειώνεται πως θα εφαρμοστεί η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Εξοικονομώ - Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η προκήρυξη του «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του «Ελλάδα 2.0».

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο πρόγραμμα είχαν, ήδη, γίνει γνωστοί από την προδημοσίευσή του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις 8.2.2024, με σκοπό να έχουν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους οι ενδιαφερόμενοι για να ενημερωθούν και να προετοιμάσουν τις προτάσεις τους.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Το “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις” είναι ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει πολλαπλά οφέλη στους δικαιούχους του. Επιχειρήσεις όλων των μεγεθών, ακόμη και ατομικές, μπορούν να λάβουν έως 10.000 ευρώ για την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού. Βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα, αφού οι επενδύσεις σε συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, συστήματα ηλιακής θέρμανσης, κ.λπ., θα οδηγήσουν, σταδιακά, σε μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Και βέβαια το εν λόγω πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται στο ευρύτερο πλέγμα των πρωτοβουλιών εξοικονόμησης ενέργειας που λαμβάνουμε, που αποσκοπούν σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: «Με την υπογραφή της Προκήρυξης για την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις”, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Κυβέρνηση αποδεικνύει, για ακόμα μια φορά, τη σπουδαιότητα που αποδίδει τόσο στην έμπρακτη ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και στην προώθηση της Πράσινης Μετάβασης και της ευρύτερης Προστασίας του Περιβάλλοντος. Με την ίδια σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα συνεχίζουμε την προώθηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για την οικονομία και την κοινωνία, με την ίδια αξιοπιστία συνεχίσουμε να κάνουμε πράξη όλα όσα δεσμευτήκαμε».



